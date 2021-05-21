Ordu'da gölete giren iki gencin cansız bedeni bulundu

Yaşları 16 olan iki genci hayatını kaybettiği acı olay Ordu Kabadüz ilçesinin yakınlarında bulunan bir gölette meydana geldi.

Yaşları 16 olan iki genç arkadaş bugün ilçe yakınlarında ki gölete geldi ve gençler bir süre sonra yüzmek için gölete girdi. İsimleri Berat Genç ve Ali Kutlu olan iki arkadaş bir süre sonra gözden kaybolunda gençleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.

2 arkadaşın cansız bedenlerine ulaşıldı

İhbarı alan ekipler hemen göletin olduğu bölgeye geldi ve arama çalışmaları başladı. Bir süre sonra suda arama yapan dalgıçlar iki gencin cansız bedenlerine ulaştı. Yapılan incelemede boğularak hayatını kaybeden iki kişinin Berat Genç ve Ali Kutlu olduğu anlaşıldı.

Olay yerinde yapılan incelemeden sonra iki gencin cansız bedenleri otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.