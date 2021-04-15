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Ordu'da doktoru darp ettiği iddia edilen hasta yakını gözaltında

Ordu'da doktoru darp ettiği iddia edilen hasta yakını gözaltına alındı.

15 Nisan 2021 Perşembe 16:32
Ordu'da doktoru darp ettiği iddia edilen hasta yakını gözaltında
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Ünye’de meydana gelen olayda iddialara göre bir süre önce korona-virüs (Kovid-19) nedeniyle Devlet hastanesi yoğun bakım servisine yatırılan S.T'nin tedavisine daha sonra normal serviste devam edildi. Normal servise alındıktan sonra rahatsızlanan S.T, yeniden yoğun bakıma alındı. Hasta yakınlarından S.T.’nın oğlu İ.T. hastanede annesiyle ilgilenilmediğini iddia ederek nöbetçi doktor olan genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Çetin Karadağ'ı poliklinikte sıkıştırarak darp etti.

Olaya hemen hastane polisi ve güvenlik görevlileri müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirerek, daha sonra polis ekipleri tarafından İ.T. karakola götürüldü.

Yaşadığı olay sonrasında Op. Dr. Karadağ darp raporu alarak hastanedeki görevinin başına döndü. Talihsiz olay sonrasında İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu darp edilen doktoru ziyarete gelerek, ziyaret sonrasında yaşanılan bu talihsiz olay sonrasında olayı şiddetle kınadığını söyledi.

Yaşanılan bu olağan üstü zamanda Covid-19'la mücadele edilirken motivasyona normalden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Kasapoğlu, yaşanan bu tarz olayların çok üzücü olduğunu söylerken sağlık çalışanlarına destek olunması gerektiğinin aktardı.



Son Güncelleme: 15.04.2021 16:32
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Anahtar Kelimeler:
DarpOrdu
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