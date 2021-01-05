Ordu'da dehşet! Önce kardeşini, sonra da yengesini öldürdü

Ordu’da gerçekleşen olayda Demircili Mahallesi'nde bir evin bahçesinde meydana gelirken öğrenilen bilgilere göre aralarından bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki kardeş Erdal ve Erhan B. kardeşler arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın daha da büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Erhan B., itfaiye eri olarak çalışan kardeşi Erdal B.'yi ve yengesi Emine B.'yi çıkan tartışma sonucunda tabanca ile vurdu. Yaşanan korkunç olay sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gelirken yapılan sağlıksal kontrol sonucunda Erdal B.'yi ve eşi Emine B.’nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Erhan B. Yaşanan olay sonrasında polis ekiplerine itiraf ederek teslim oldu. Katil zanlısı emniyete götürülerek sorguya alındı.