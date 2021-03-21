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Ordu'da acı olay! 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Ordu Altınordu'da yaşanan acı olayda, çok katlı bir apartmanın 6.katından aşağıya düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

21 Mart 2021 Pazar 21:04
Ordu'da acı olay! 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
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Acı olay Ordu  Altunordu ilçesinde yaşandı.

İlçedeki bir sitede meydana gelen olayda çok katlı bir apartman dairesinde yaşayan Duran ailesinin 13 yaşındaki oğlu Bilal Eymen Duran, 6,katta bulunan evlerinin merdicven boşluğundan aşağıya henüz belirlenemeyen sebeple düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören komşuların haber vermesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve polis sevk edildi.Olayın gerçekleştiği yere gelen ekipler yaptıkları incelemede 6.katta zemine çakılan Bilal Eymen Duran'ın ağır yaralandığını tespit etti. 13 yaşındaki çocuk olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Duran doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri konuyla alakalı geniş çaplı inceleme başlattı.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
OrduAltınordu6.kattan Düşen çocukBilal Duran
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