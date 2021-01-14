İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Ordu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! 1 ölü 2 yaralı

Kısıtlamanın başlamasına dakikalar kala Ordu Fatsa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 2 otomobil yanarken, 1 kişi can verdi, 2 kişi ise yaralandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 22:53
Ordu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! 1 ölü 2 yaralı
Takip Et:

Ordu Fatsa'da akşam saatlerinde 4 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi can verirken 2 kişi ise yaralandı.

Yağmurun akşam saatlerinde etkili olduğu Ordu Fatsa'da karayolunda seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz belli olmayan 3 araç ve bir çip yolda kontrollerini kaybederek birbirlerine çarptılar.

Zincirleme meydana gelen kazada 2 araç çarpışmanın etkisiyle birlikte aniden alev aldı yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kısa süre içinde kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçları kısa süre içinde söndürdü. Olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık personeli ise yanan araçlarda bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zincileme kazada yaralanan  Celal Kır ve Osman Keskin isimli vatandaşlar ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 22:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OrduTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
Mersin'de kahvehanede kumar oynayan 40 kişiye 126 bin lira ceza
Sivaslı iş insanı adasını satıyor! Adanın değeri 8 milyon lira!
Sivaslı iş insanı adasını satıyor! Adanın değeri 8 milyon lira!
Üvey oğlunu döverek öldüren kadın ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet yedi
Üvey oğlunu döverek öldüren kadın ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet yedi
Meteoroloji uyardı: Marmara bölgesinde yarın sis ve buzlanma etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Marmara bölgesinde yarın sis ve buzlanma etkili olacak
Tunceli'de feci trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Tunceli'de feci trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
Sivas’ta kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
Sivas’ta kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Popüler Haberler

Koruyucu aileler için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) şartları 2021
Doğum yapan anneye devlet hangi destekleri sağlar? 2021
Alev Alev dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Alev Alev devam eder mi?
Trabzon askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Devlet hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi desteği 2021
Kaçıncı sınıfta yatay geçiş yapılır? Yatay geçişte kaçıncı sınıftan başlarım?
Sol Yanım dizisinde Asena karakterine Defne Samyeli hayat veriyor
Kanal D canlı yayın akışı 10 Ocak 2021 Pazar Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Survivor 2020 64. Bölüm tanıtım fragmanı 2 Mayıs Cumartesi
Ferhat ile Şirin dizisi kaç bölüm olacak, dizi ne zaman final yapacak?
MEB 2020-2021 yılı tatil tarihleri belli mi? Okullar ne zaman ara tatile girecek olacak? MEB okul takvimi
Kuru Otlar Üstüne filmi ne zaman vizyona girecek? Kuru Otlar Üstüne vizyon tarihi açıklandı!
Engin Günaydın 10 Bin Adım dizisi ne zaman başlayacak! 10 Bin Adım konusu ve oyuncu kadrosu
Kulüp konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Alev Alev dizisi Çiçek karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Hazal Ergüçlü kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Alev Alev reyting sonuçları nasıl? Alev Alev izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey'in yer aldığı diziler
Zatüre aşısı ne zaman olunmalı? 2021 Devlet zatüre aşısını karşılar mı?
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.