Ordu'da 4 aracın karıştığı zincirleme kaza! 1 ölü 2 yaralı

Ordu Fatsa'da akşam saatlerinde 4 aracın birbirine girdiği kazada 1 kişi can verirken 2 kişi ise yaralandı.

Yağmurun akşam saatlerinde etkili olduğu Ordu Fatsa'da karayolunda seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz belli olmayan 3 araç ve bir çip yolda kontrollerini kaybederek birbirlerine çarptılar.

Zincirleme meydana gelen kazada 2 araç çarpışmanın etkisiyle birlikte aniden alev aldı yanmaya başladı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kısa süre içinde kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araçları kısa süre içinde söndürdü. Olay yerinde hazır bekleyen 112 sağlık personeli ise yanan araçlarda bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Zincileme kazada yaralanan Celal Kır ve Osman Keskin isimli vatandaşlar ise olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra en yakın hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.