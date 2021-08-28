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Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi öldürerek katliam yaptı!

Ordu’da fındık bahçesine gitme konusunda ailesiyle tartışan 14 yaşındaki bir çocuk, öfkesini kontrol edemedi ve annesi, ağabeyi ve anneannesini gözünü kırpmadan öldürdü.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 13:54
Ordu'da 14 yaşındaki çocuk ailesinden 3 kişiyi öldürerek katliam yaptı!
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Ordu'nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk aile katliamı yaptı. Akıllara durgunluk veren olay sabah saatlerinde ilçeye bağlı Tepe Mahallesi Eğlence Mevkiinde meydana geldi.

Sabah fındık bahçesine gitmeyle ilgili ailesi ile tartışan 14 yaşındaki bir çocuk cinnet getirdi ve öfkesini kontrol edemeyip polis olan babasının silahına sarıldı. Eline aldığı silahla önce annesini vuran çocuk daha sonra araya girmek isteyen babası, ağabeyi ve anneannesine kurşun yağdırdı. 

Anne, ağabey ve anneanne vücutlarına isabet eden kurşunlar yüzünden hayatlarını kaybederken olayda baba ağır yaralı olarak kurtuldu. Evden kaçan baba durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri babayı ambulansa alarak Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırırken mahalleye gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Son Güncelleme: 28.08.2021 13:54
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Anahtar Kelimeler:
Silahlı SaldırıKatliam14yaşında çocukOrdu
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