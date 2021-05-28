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Ordu Ünye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı!

Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler ve araçlar içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

28 Mayıs 2021 Cuma 17:55
Ordu Ünye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı!
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Ordu’nun Ünye ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.  Edinilen bilgilere göre, Uğur Gümüş kontrolündeki 55 EZ 250 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncüyıl mevkiinde, karşı yönünden gelen Regaib Aşçı yönetimindeki 52 LM 660 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü ile beraber yolcu olan Kazım Emir Güney, hafif ticari araçta bulunan sürücü Regaib Aşçı’nın babası Mehmet Aşçı ve Oğuzhan Aşçı kazadan yaralı olarak kurtuldu. Tesadüfen olay yerinden geçen Ünye Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Hasan Kisbet, kazada yaralanan yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerini yaptı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla ilçedeki hastaneleri tedavileri devam edilmek üzere sevk etti. Yaşanan kazadan dolayı yol 1 saat kontrollü olarak ekiler tarafından tek şeritten sağlandı.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
OrduKazaTrafik KazasıKaza Haberi
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