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Ordu hangi risk grubunda yer alıyor? Ordu sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?

Kontrollü normalleşme ile birlikte hafta sonu ve hafta için yasakların ne durumda olduğu merak edildi. Fahrettin Koca tarafından paylaşılan veri haritasında 4 gruba ayrılan risk gruplarında hangi şehirlerde kısıtlamaların olduğu açıklandı. Peki Ordu hangi risk grubunda yer alıyor, Ordu'da kısıtlamalar ne durumda? İşte detaylar...

04 Mart 2021 Perşembe 16:41
Ordu hangi risk grubunda yer alıyor? Ordu sokağa çıkma kısıtlaması var mı, kalktı mı?
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Normalleşme sürecine uyum aşamasına geçilirken korona virüs salgını sebebiyle hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının olup olmadığı merak edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan bölgelere göre kısıtlamaların olup olmadığı belli oldu. Peki Ordu hangi risk grubun içinde yer aldı, kısıtlamalar Ordu'yu etkiledi mi? İşte detaylar...

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası kontrollü normalleşme süreci başladı. Bu süreçte tedbirlerin alınması illerdeki vaka sayısına bağlı olarak değişecek. Bu tedbirler için bakılacak veri ise Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak sunulacak olan her 100 binde görülen vaka sayıları olacak

Koca tarafından sunulan verilere göre "Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli" bölgeler hariteki renk kodlarına göre belirlendi Peki Kırklareli'de sokağa çıkma kısıtlması var mı? Kırklareli hangi renk kodunda? İşte detaylar...

Fahrettin Koca paylaşımında "Düşük riskli (mavi),orta riskli (sarı),yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz." dedi.

Düşük riskli iller

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta

 

 

riskli iller

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli iller

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli iller

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kontrollü normalleşme süreci ile ilgili ayrtıntılara değinirken vatandaşların tedbirli olmalarıyla normalleşme sürecine daha hızlı bir doğrultuda ilerlenileceğinin altını çizdi. Ayrıca iki haftada bir normalleşme uygulaması güncellenecek açıklmasında bulundu.

Üçüncü veriler açıklandı

Fahrettin Koca tarafından açıklanan verilerin ücüncüsü paylaşıldı.Paylaşımda 20-26 Şubat tarihlerine göre il bazında sayılarına yer vererek ""Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşecegiz" ifadesini kullandı.

Karadeniz ilk sırada

Bu hafta vakalarda zirvede yer alan Karadeniz illeri oldu. Ordu'nun ilk sırada yer alması endişe vericiydi. İlk hafta açıklanan verilere göre Ordu'da 194.42 olan vaka, sonraki hafta 228.4'e bu hafta da 302.76'ya çıktı. Ordu'nun arkasından Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize geldi.

Kırmızıya dönen iller

Bir önceki haftaya göre vaka sayısındaki artış yaşanan ilk beş il Sinop, Ordu, Samsun, Blıkesir ve Giresun oldu. Risk haritasında bu hafta kırmızı renkle en fazla risk grubuna ise beş ile daha eklendi. Bu iller; Balıkesir 50.17'lik artışla, Edine 32.14'lük artışla, Gümüşhane 26.37'lik artışla, Amasya 20.19'luk artışla, Burdur 12.13'lük artışla yer aldı.

İstanbul'daki tehlike

Üç bütük sehirde kritik dereceler devam ediyor. İstanbul'daki bu veriler tehlike oluşturuyor. Geçen hafta 68.23 olan vaka, 21.67'lik artışla 89.9'a arttı. Bu durumda İstanbul vakaların en fazla arttığı arasında 11. sırada yer aldı.

İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi

Belirtilen genelgeye göre, hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde ise, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak. Buna bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında "Kontrollü Normalleşme" sürecine dair usul ve esaasların, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu çerçevesinde hareket edildiğini belirtti.

Bilim Kurulu'nca tespit edilen kriterlere göre illerin dört risk grubuna ayrılarak tedbirlerin risk gruplarına göre değişebileceğini aktaraan genelgede:

Yeni bir karar alınıncaya kadar illerimizin risk grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şınak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edine, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon." ifadelerine yer verildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 16:41
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Anahtar Kelimeler:
OrduRisk
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