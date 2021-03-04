Ordu Altınordu'da yaşlı çiftin evine giren 2 hırsız kıskıvrak yakalandı!

ilininilçesinde ikamet eden yaşlı bir çiftin evlerineyapmak için girdikleri iddia edilen 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde yaşayan bir yaşlı çiftin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturmayı genişletti. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı çiftin evine girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen B.K. ve T.K isimli şahıslardan birinin evine diğerinin de kaldığı otele baskın düzenlenerek yakalandılar. Emniyetteki sorgularının ardınndan 2 zanlı Ordu adliyesine sevk edilmelerinin sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılandılar. Diğer yandan yaşlı çiftin evinden çalınan altın küpe, 1 reşat küpe, 2 yarım altın, 7 gram altın, 1 taşlı yüzük, 1 beş gramlık altın, 9 çeyrek altın, 500 lira ile 695 avro’ya polis ekipleri tarafından el konuldu.