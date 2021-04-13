Öpüşünce oruç bozulur mu? Oruçluyken eşler birbirini öperse, öpüşürse orucu bozar mı?

Ramazan ayının gelişiyle birlikte Ramazan ayı için en fazla merak edilen konular arasında yer alan oruç hakkında pek çok soru soruldu. Bunlardan en çok merak edileni öpmek orucu bozar mı? Öpüşünce oruç bozulur mu? Yanaktan öpmek orucu bozar mı gibi sorular oldu. İşte sizler için oruç ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlarını paylaştık...

Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı?

Orucu bozan durumlar nelerdir?

Oruç tutan kişi orucu bozacak durumlardan kaçındığı gibi orucun sevabını azaltacak şüpheli şeylerden da uzak durmalıdır. Ramazan'da oruçlu olduğu halde bilerek cinsel ilişkide bulunmakla oruç bozulur, hem kaza ve hem de keffâret gerekir (Buhârî, Savm, 30). Eşlerin birbirlerini öpmeleri yada sarılmalarıyla oruçları bozulmaz. Fakat bu durumda boşalma olursa oruç bozulur ve güne gün kaza gerekir (Merğınânî, el-Hidâye, II, 256).

Orucun temeli, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum tutmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu manaya gelecek durumlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her davranışı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan bütün maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.