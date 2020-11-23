Online vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Edevlet ile borcu yapılandırma başvurusu

Gelişen teknoloji ile birlikte vergi borcu ödeme işlemi intenet ortamına taşındı. İntenet ile artık uzun kuyruk sıralarında beklemeden kolaylıkla vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bunun yanında vergi borcu yapılandırmasını da intenetten yapmak mümkün hale geldi.

İntenetten vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işverenlerin vergi borcu yapılandırma başvurularının e-Sigorta aracılığı ile intenet üzerinden yapılabileceğini açıkladı. Ayrıca yapılandırma işlemi elden ya da posta yoluyla bağlı oldukları SGK il müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezine de yapılabileceğini duyurdu.

İlk taksit ödemesi ne zaman bitecek?

Yapılandırma işlemi için e-Devlet sistemi veya İntenet Vergi Dairesi’nin web sitesine giriş yapılarak yapılandırma adımları uygulanıyor. Bu adımlar için öncelikle İnteraktif Vergi Dairesi ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak arama kısmına ‘’Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme’’ kısmına girerek yapılandırma yapabilirsiniz. İntenet Vergi Dairesi’ne giriş yaptıktan sonra ise sol tarafta yer alan ‘’Yapılandırma İşlemleri’’ bölümünden borçlarınızı yapılandırabilirsiniz.

Vergi borcunda yapılandırılacak tutarı peşin ödemek isteyenler, ödemelerini 1 Mart 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Taksitli ödeme yapmak isteyen ise ilk taksiti aynı tarihe kadar ödeyecek. SGK’ya olan borçlar ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenmektedir.