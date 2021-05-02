Online ders sırasında beyin kanaması gerine Esra öğretmenden acı haber!

Muğla Bodrum'da yaşayan ve özel kolejde sınıf öğretmeni olarak görev yağan 29 yaşındaki Esra Karaman, uzaktan eğitim süreci nedeniyle öğrencilerine online eğitim vermeye başladı. 2 gün önce de yine intenet üzerinden ders vermek için sabah ilk derste öğrencileri ile buluşan Esra öğretmen fenalaştı ve kendisini iyi hissetmediğini söyledi.

Karaman apar topar hastaneye kaldırılırken beyin kanaması geçirdiği anlaşılırken yapılan tetkikler sonrası genç öğretmen yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Esra öğretmenin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine buradan alınarak Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

2 gündür burada tedavi altında olan Esra öğretmen, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi. Genç öğretmenin kaybı hem ailesin, hem de çalışma arkadaşlarıyla öğrencilerini derinden üzdü.