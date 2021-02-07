Onlar derbi izlerken az daha arabaları yanıyordu!

İstanbul Sultanbeyli’de bir evin bahçesindeki kamelyada yangın çıktı. Kamelya’da çıkan yangın hemen altına park edilmiş olan arabaya ulaştı. Bütün Türkiye’nin heyecanla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçını izleyen ev halkı, durumu sonradan fark etti. Alevleri fark eden ev halkı, derbiyi izlemeyi bırakıp araçlarını kurtarmak için aşağı koştu. Alevleri gören komşular sokağa indi. 112’ye yangın ihbarı yapıldı. Yangının çıktığı yere ulaşan polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangının neden çıktığı araştırılmaya başlandı.

Aynı mahallede ikamet eden Doğan Doğutepe, kendilerinin de Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlediğini ve duydukları sesle yangın çıktığını anladıklarını söyledi. Mahalleli tarafından kamelyanın altında bulunan araç çekildi.

