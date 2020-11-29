Önceden kurşunladığı kayınpederini şimdide baklava ile zehirledi

Zehirleme olayı Cuma günü Antalya Muratpaşa'da yaşandı.

İlçede yaşayan Feridun A. ile eşi Melek A. şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanmak için mahkemeye müracaat etti. Sürecin başlamasıyla birlikte Melek A. eşyalarını toplayarak babası Metin K'nın yanına yerleşti. Bu sebebten dolayı sinirlenen öfkeli eş Ferdin K. geçtiğimiz haftalarda kayınpederinin evini kurşun yağmuruna tuttu. Olaydan yara almadan kurtulan Metin K. durumu hemen polise bildirdi ve Ferdin A.'da şikayetçi oldu. Mahkemen bu olaydan dolayı Feridun A.'ya uzaklaştırma cezası verdi.

Olaylardan sonra geçtiğimiz cuma günü Metin K'nın evine bir kişi geldi ve kendisinin sosyal hizmetlerden geldiğini söyleyerek Metin K'nın evine girdi. Metin K ile sohbet eden iki kişi bir süre sonra yanlarında getirdikleri baklavayı ikram etti. Metin K'nın baklavayı yemesini bekleyen ikili daha sonra evden ayrıldı.

ZEHİRLİ BAKLAVA GÖNDERMİŞ

Baklava yedikten sonra fenalaşan Metin K olduğu yere yığıldı.Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin K.'yi ambulansla hataneye kaldırdı.

Hastanede yapılan inceleme ve tahlilerde Metin K'nın zehirlendiği ortaya çıktı ve talihsiz adam hemen yoğun bakıma alındı.

Polis ekipler ise eve gelen iki kişiden ve Feridun A'dan şüphelenen ekipler yaptıkları incelemede zehirli baklavayı Feridun A'nın gönderdiğini belirledi.

Harekete geçen ekipler Feridun A ve eve gelen O.G ile M.E.'yi göz altına aldı. Karakolda işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.