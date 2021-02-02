On Numara kazanan numaralar açıklandı! 1 Şubat 2021 On Numara sonuçları

Pazartesi ve Cuma akşamları çekilen On Numara’nın sonuçları merak ediliyor. 1 Şubat 2021 tarihinde akşam saat 20.00’da çekilen On Numara’nın büyük ikramiyesi 242.833 TL olarak açıklandı.

Canlı yayında noter huzurunda çekilen On Numara şans oyununda kazanan numaraların açıklanması pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı.

1 Şubat On Numara talihli numaralar

Haftada Pazartesi ve Cuma günleri yapılan On Numara çekilişleri MP TV ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü resmi interenet sitesi üzerinden yayınlandı.

Çekiliş sonucunda kazanan numaralar; 1, 5, 9, 19, 24, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 64, 71, 75, 77.

10 bilen 1 kişi açıklanırken kazanan talihli 242.833,75 TL’nin sahibi oldu.