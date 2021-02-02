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On Numara kazanan numaralar açıklandı! 1 Şubat 2021 On Numara sonuçları

1 Şubat 2021 tarihinde yapılan On Numara çekilişleri sonuçlandı. Çekilen talihli numaralar sonrasında pek çok kişi On Numara kazanan numaraları merak etmeye başladı.

02 Şubat 2021 Salı 01:48
On Numara kazanan numaralar açıklandı! 1 Şubat 2021 On Numara sonuçları
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Pazartesi ve Cuma akşamları çekilen On Numara’nın sonuçları merak ediliyor. 1 Şubat 2021 tarihinde akşam saat 20.00’da çekilen On Numara’nın büyük ikramiyesi 242.833 TL olarak açıklandı.

Canlı yayında noter huzurunda çekilen On Numara şans oyununda kazanan numaraların açıklanması pek çok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı.

1 Şubat On Numara talihli numaralar

Haftada Pazartesi ve Cuma günleri yapılan On Numara çekilişleri MP TV ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü resmi interenet sitesi üzerinden yayınlandı.

Çekiliş sonucunda kazanan numaralar; 1, 5, 9, 19, 24, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 59, 64, 71, 75, 77.

10 bilen 1 kişi açıklanırken kazanan talihli 242.833,75 TL’nin sahibi oldu.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 01:48
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On Numara1 şubat2021SonuçlarAçıklamaSorgulama
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