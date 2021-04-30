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On Numara 30 Nisan 2021 sonuçları, bilet sorgulama

Çekilişi 30 Nisan 2021 Cuma günü gerçekleşecek olan On Numara oyununun sonuçları birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. On Numara 30 Nisan 2021 sonuçları ve bilet sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 19:43
On Numara 30 Nisan 2021 sonuçları, bilet sorgulama
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Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen On Numara oyunu haftanın Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere iki kez oynanmaktadır. Canlı yayında ve noter gözleminde yapılan çekilişlerde büyük heyecan yaşanıyor. 22 tane numara içinden 10 tanesini doğru tahmin eden büyük ikramiyeyi kazanırken hiç bilemeyenlerle 6, 7, 8 ve 9 bilenler de ikramiyeler kazanacaklar. İkramiye detayları ise çekilişin ardından netlik kazanacak.

On Numara 30 Nisan sonuçları

Merakla beklenen On Numara çekilişi saat 20:30’da gerçekleşecek. Çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanacak. Yaklaşık 10dakika süren çekilişin tamamlanması sonrasında bilet sorgulama işlemlerine geçilecek. Bilet sorgulama ise “millipiyangoonline.com” intenet adresinde olacak.

ON NUMARA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



Son Güncelleme: 30.04.2021 19:43
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On Numara30 Nisan On Numara SonuçlarıOn Numara Bilet Sorgulama
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