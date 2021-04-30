On Numara 30 Nisan 2021 sonuçları, bilet sorgulama

On Numara 30 Nisan sonuçları

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilenoyunu haftanın Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere iki kez oynanmaktadır. Canlı yayında ve noter gözleminde yapılan çekilişlerde büyük heyecan yaşanıyor. 22 tane numara içinden 10 tanesini doğru tahmin eden büyük ikramiyeyi kazanırken hiç bilemeyenlerle 6, 7, 8 ve 9 bilenler de ikramiyeler kazanacaklar. İkramiye detayları ise çekilişin ardından netlik kazanacak.

Merakla beklenen On Numara çekilişi saat 20:30’da gerçekleşecek. Çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı yayınlanacak. Yaklaşık 10dakika süren çekilişin tamamlanması sonrasında bilet sorgulama işlemlerine geçilecek. Bilet sorgulama ise “millipiyangoonline.com” intenet adresinde olacak.

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