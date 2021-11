On Numara 30 Kasım çekilişi saat kaçta ne zaman yapılacak? 30 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango tarafından her hafta Pazartesi ve Cuma günlerinde gerçekleştirilen On Numara ile ilgili araştırmalar devam ediyor. On Numara oynayarak şansını denemek isteyen vatandaşlar milyonlarca liraya kadar ulaşan büyük ikramiyeyi elde etmek için 10 adet sayı tahmininde bulunuyorlar.

Son olarak 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinde hangi sayıların şanslı sayılar olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Milli Piyango tarafından 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’da yapılan On Numara çekilişinde şanslı sayılar belli oldu. Şanslı sayıları tutturan vatandaşlar binlerce liralık ödüllerin sahibi oldu.

30 Kasım Pazartesi On Numara şanslı sayılar belli oldu!

