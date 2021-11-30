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On Numara 30 Kasım çekilişi saat kaçta ne zaman yapılacak? 30 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango, kapsamında düzenlediği şans oyunlarıyla binlerce kişiye kazandırmaya devam ediyor. Son olarak 30 Kasım Pazartesi gününde gerçekleştirilen On Numara çekilişinde hangi sayıların kazandığı merak edilenler arasında yer aldı. Çekiliş saat 20.00'da sonuçlandı!

30 Kasım 2021 Salı 17:24
On Numara 30 Kasım çekilişi saat kaçta ne zaman yapılacak? 30 Kasım Milli Piyango Online On Numara sonuçları bilet sorgulama
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Milli Piyango tarafından her hafta Pazartesi ve Cuma günlerinde gerçekleştirilen On Numara ile ilgili araştırmalar devam ediyor. On Numara oynayarak şansını denemek isteyen vatandaşlar milyonlarca liraya kadar ulaşan büyük ikramiyeyi elde etmek için 10 adet sayı tahmininde bulunuyorlar.

Son olarak 30 Kasım tarihinde gerçekleştirilen On Numara çekilişinde hangi sayıların şanslı sayılar olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Milli Piyango tarafından 30 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’da yapılan On Numara çekilişinde şanslı sayılar belli oldu. Şanslı sayıları tutturan vatandaşlar binlerce liralık ödüllerin sahibi oldu.

30 Kasım Pazartesi On Numara şanslı sayılar belli oldu!

30 Kasım 2020 Pazartesi On Numara çekilişi sonuçlarını görüntülemek için buraya tıklayınız.

Milli Piyango kapsamında gerçekleştirilen şans oyunu çekilişlerinin canlı olarak takip edebilmek için buraya tıklayınız.

 


Son Güncelleme: 30.11.2021 17:24
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Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoOn NumaraŞans Oyunuçekiliş
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