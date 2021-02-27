On Numara 26 Şubat 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı

On Numara 26 Şubat 2021 çekiliş sonuçları yayınlandı. MPİ tarafından açıklama geldi. Çekiliş Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilmektedir. Çekiliş sonuçları içim Milli Piyango İdaresi resmi sitesi ziyaret edilebilir.

Büyük ödül 733.074 TL’dir. Çekiliş sırasında 1-80 arasında sayılardan 22 tane top çekilmektedir. 22 top içinden 10 tane şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanmaktadır.

Şanslı sayılar

01, 05, 16, 30, 32, 37, 38, 39, 42, 44, 49, 50, 53, 62, 67, 68, 70, 71, 74, 77, 79, 80

On Numara oyunu

22 Şubat şanslı numaralar: 08, 09, 15, 18, 19, 25, 26, 31, 35, 39, 41, 46, 47, 56, 59, 60, 62, 67, 70, 75, 79, 80

Hiç doğru tahminde bulunamayanlar ve 6,7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8,9 bilenlerin ikramiyelerini yine bayiler ve MPİ şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyesi ise MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir.

Oyun, her kolonda yer alan 1-80 arasındaki sayılardan 22 tane tahmin edilmesiyle gerçekleşir. 22 sayıdan 10-6 civarında doğru tahminde bulunan kişiler ile hiç doğru tahmin yapamayan kişilere kazandırır.

İştirakçiler, her kolondan 10 tane numara seçerek oyuna katılabilir. Birden fazla kolonla oyuna katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlenerek aynı numaralar 2,3,4 çekiliş oynanabilmektedir.