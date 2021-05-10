On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı

On Numara 10 Mayıs sonuçları

Sisal Şans’ın düzenlediği, haftanın Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere iki defa çekilişi gerçekleştirilenoyunun merak edilen sonuçları belirlendi. Canlı yayında ve noter eşliğinde gerçekleşen çekilişte şanslı numaralar belirlendi. Bu hafta çekilen 22 tane numaranın on tanesini doğru tahmin edevilen 1 kişi olurken 422bin 181TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Heyecanla beklenen On Numara çekilişi saat 20:30’da gerçekleşti. Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlandı. Bilet sorgulama işlemleri www.millipiyangoonline.com intenet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte On Numara çekiliş sonucu2-6-10-14-21-23-25-28-30-35-37-39-44-50-51-54-62-67-72-75-77-80

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