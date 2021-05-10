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On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı

10 Mayıs 2021 Pazartesi günü çekilişi gerçekleşen On Numara'nın sonuçları belli oldu. On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına haberimizde yer verdik.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:22
On Numara 10 Mayıs 2021 sonuçları, sonuç sorgulama ekranı
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Sisal Şans’ın düzenlediği, haftanın Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere iki defa çekilişi gerçekleştirilen On Numara oyunun merak edilen sonuçları belirlendi. Canlı yayında ve noter eşliğinde gerçekleşen çekilişte şanslı numaralar belirlendi. Bu hafta çekilen 22 tane numaranın on tanesini doğru tahmin edevilen 1 kişi olurken 422bin 181TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibi oldu.

On Numara 10 Mayıs sonuçları

Heyecanla beklenen On Numara çekilişi saat 20:30’da gerçekleşti. Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlandı. Bilet sorgulama işlemleri www.millipiyangoonline.com  intenet sitesi üzerinden yapılabilecek. İşte On Numara çekiliş sonucu2-6-10-14-21-23-25-28-30-35-37-39-44-50-51-54-62-67-72-75-77-80

ON NUMARA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN



Son Güncelleme: 10.05.2021 22:22
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