İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile eşleşti
Son Dakika
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde Slavia Prag...
Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!
Son Dakika
Çağatay Ulusoy son hali görenleri...
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9 yıllık evliliği 20 dakikada bitti!
Son Dakika
İtalyan şef Danilo Zanna'nın 9...
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal medyada gündem oldu!
Son Dakika
Serenay Sarıkaya'nın ayaklarındaki detay sosyal...

Ön muhasebe ne anlama gelir? Ön muhasebe nasıl yapılır?

Günümüzde binlerce insan muhasebeci olmak istemektedir. Muhasebeci olmak isteyen insanlar ön muhasebe nedir, ön muhasebe ne anlama gelir, ön muhasebe nasıl yapılır, ön muhasebe çözümleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını internet üzerinden araştırmaya başladı.

16 Aralık 2021 Perşembe 17:19
Ön muhasebe ne anlama gelir? Ön muhasebe nasıl yapılır?
Takip Et:

Türkiye’de ve dünyada günümüzün en popüler meslekleri arasında bulunan muhasebecilik, binlerce vatandaşımız tarafından merak edilen bir meslek olmayı koruyor. Günümüzde binlerce insan muhasebeci olmak istemektedir. Muhasebeci olmak isteyen insanlar ön muhasebe nedir, ön muhasebe ne anlama gelir, ön muhasebe nasıl yapılır, ön muhasebe çözümleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Ön Muhasebe Nedir?

İşletmenin büyümesi ya da sürdürebilirliğini sağlaması için gelir ve gider takibinin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Müşteriler ile olan alışverişlerde ödeme ve tahsilat takipleri için ön muhasebe bilinmesi gereken bir konudur. Ürünlerin satışından ortaya çıkan gelir, alışlarda ortaya çıkan giderler, maliye ile alakalı tüm işlemler ön muhasebeye bağlıdır.

Ön Muhasebe Öğrenme İşlemi

Her işletme günlük olarak gelir ve gider, alış ve satış ve bunun yanında cari hesap takibi yapmalıdır. Bu tür konular şirket için hayati öneme sahiptir. Hatasız bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu konularla ilgilenen birim muhasebe birimidir. Bunun için ön muhasebe bilen birinin bu işlerle ilgilenmesi gerekiyor. Ön muhasebeci sizin banka hesabınızdaki gelir ve giderleri takip ederek gerekli işlemleri yürütür.

Ön Muhasebe Neyle İlgilenir?

Bir işletmede gerekli olan ön muhasebeyi iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Bu sayede hem sizin hem de şirketinizin konumu iyileşecektir. Ön muhasebeci cari hesap takibi yapmaktadır. Bu hesapta müşterilerinizle birlikte tedarikçilerinizin hesapları bir arada bulunmaktadır. Önemli bir hesap türüdür. Bu hesapta alacaklarınız ve borçlarınız takip edilir. Ödemeler raporlanır.

İrsaliye ve fatura işlemleri de ön muhasebecilerin işidir. İşletmeler satış yaptığında fatura keser ya da alım yaptığında fatura almaktadır. Bir mal bir yerden başka bir yere gönderiliyorsa irsaliye tutulur. Mali değeri yoktur. Ancak fiziksel açıdan faturaya benzer.

Stokların giriş ve çıkışını da ön muhasebe kontrol eder. Mal alım satımlarında muhasebe şarttır. Stoklanan malların kaydını muhasebeci tutar. Mal alım satımlarında stok girişleri ve çıkışları muhasebeci tarafından yapılmaktadır. Bu sayede tüm ürünlerin kayıtları takip edilmektedir.

Çek ve senetlerin takiplerini de muhasebeci tarafından yapılır. Tüm ticari alışverişlerde kullanılır. Bunların takipleri önemlidir. Çek senet ödemelerinin zamanında yapılması mühimdir. Bu sayede işletmenizdeki nakit akış durumlarını da ayarlamış olursunuz.

Banka hesabı takibini de muhasebeci yapar. Banka üzerinden yapılacak tüm işlemleri muhasebeci düzenler.

Şirketin kasa hesabını da muhasebeci yönetir. Gün içerisinde gelir ve gider durumu ve takibi için muhasebeci gereklidir.

Ön Muhasebe Nasıl Yapılır?

Ön muhasebe biriminde çalışan kişiler şirketin kasa ve banka hesaplarını, çek ve senet takiplerini, alınan ürünlerin stoklarının giriş ve çıkışlarını, irsaliye ve fatura işlemlerini, cari hesap kontrollerini yapmaktadır. Mali konularda tüm hesapların gerçekten büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiğinden iyi bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. Bu tür işlemler daha önceleri kasa defterleri üzerinden yapılıyordu. Gün sonuna gelindiğinde tüm ödemeler toplanıp kasada bulunan bakiye ile kıyas yapılırdı. Günümüzde bu tür işlemler artık bilgisayar üzerinden yapıldığından daha kolay hale geldi.


Son Güncelleme: 16.12.2021 17:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ön MuhasebeÖn Muhasebe Nasıl Yapılır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİM personel maaşları ne kadar? BİM marketinde çalışma şartları neler?
BİM personel maaşları ne kadar? BİM marketinde çalışma şartları neler?
Milli Emlak Uzmanı nasıl olunur? Milli Emlak Uzmanı olmak için gereken koşullar nelerdir?
Milli Emlak Uzmanı nasıl olunur? Milli Emlak Uzmanı olmak için gereken koşullar nelerdir?
E-devlet şifresi nasıl değiştirilir? E-devlet şifreni unutanlar ne yapmalı ?
E-devlet şifresi nasıl değiştirilir? E-devlet şifreni unutanlar ne yapmalı ?
Tarla ne zaman sürülmelidir? Ürüne göre nadas programı nasıldır?
Tarla ne zaman sürülmelidir? Ürüne göre nadas programı nasıldır?
Doğru kişi nasıl bulunur? Doğru kişiyi bulmanın ipuçları
Doğru kişi nasıl bulunur? Doğru kişiyi bulmanın ipuçları
Bağkur fazla prim ödemenin iadesi nasıl alınır? Bağkur fazla ödeme iadesi sorgulaması nasıl yapılır?
Bağkur fazla prim ödemenin iadesi nasıl alınır? Bağkur fazla ödeme iadesi sorgulaması nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Ön muhasebe ne anlama gelir? Ön muhasebe nasıl yapılır?
BİM personel maaşları ne kadar? BİM marketinde çalışma şartları neler?
Devlet hastanelerinde 18 yaş altı diş teli fiyatları ne kadar? Diş teli takan devlet hastaneleri hangileri?
Uzak Şehrin Masalı Umay kimdir? Aslıhan Güner hakkında bilgiler
17 Aralık 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 17 Aralık Cuma at yarışı programı
Emekli kredisi kullanma şartları nelerdir? Emekliler ne kadar kredi kullanabilir?
Büyükanne maaşları nasıl alınmaktadır? Maaş alma şartları nelerdir?Başvurular nerelerden yapılır ?
TJK 16 Aralık 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Pedagojik formasyon nedir? Pedagojik formasyona nasıl başvurulur?
Telegram indirim ve fırsat kanalları 2021 - Telegram’da indirim kuponu ve kampanya grupları
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 16 Aralık 2021 Perşembe Instagram giriş sorunu
TV 8 1 Temmuz 2021 Perşembe yayın akışı ve TV rehberi
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni bir başrol oyuncusu dahil oldu: Bir Zamanlar Çukurova dizisine hangi ünlü oyuncu katılacak?
Pembe Coşkun Altunay kimdir? Pembe Coşkun Altunay dizi ve filmleri
Tarla ne zaman sürülmelidir? Ürüne göre nadas programı nasıldır?
Şeftali ve Nektarin cilde faydalı mı? Cilt sorunu olanların imdadına şeftali ve nektarin yetişiyor
Ayşegül Akdemir kimdir? Ayşegül Akdemir dizi ve filmleri
Seçkin Şahin kimdir, nerede doğmuştur? Seçkin Şahin evli mi? Seçkin Şahin kaç yaşında?
Scenes From A Marriage dizisi konusu nedir ? Oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.