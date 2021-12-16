Türkiye’de ve dünyada günümüzün en popüler meslekleri arasında bulunan muhasebecilik, binlerce vatandaşımız tarafından merak edilen bir meslek olmayı koruyor. Günümüzde binlerce insan muhasebeci olmak istemektedir. Muhasebeci olmak isteyen insanlar ön muhasebe nedir, ön muhasebe ne anlama gelir, ön muhasebe nasıl yapılır, ön muhasebe çözümleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı.

Ön Muhasebe Nedir?

İşletmenin büyümesi ya da sürdürebilirliğini sağlaması için gelir ve gider takibinin iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Müşteriler ile olan alışverişlerde ödeme ve tahsilat takipleri için ön muhasebe bilinmesi gereken bir konudur. Ürünlerin satışından ortaya çıkan gelir, alışlarda ortaya çıkan giderler, maliye ile alakalı tüm işlemler ön muhasebeye bağlıdır.

Ön Muhasebe Öğrenme İşlemi

Her işletme günlük olarak gelir ve gider, alış ve satış ve bunun yanında cari hesap takibi yapmalıdır. Bu tür konular şirket için hayati öneme sahiptir. Hatasız bir şekilde yürütülmesi gerekir. Bu konularla ilgilenen birim muhasebe birimidir. Bunun için ön muhasebe bilen birinin bu işlerle ilgilenmesi gerekiyor. Ön muhasebeci sizin banka hesabınızdaki gelir ve giderleri takip ederek gerekli işlemleri yürütür.

Ön Muhasebe Neyle İlgilenir?

Bir işletmede gerekli olan ön muhasebeyi iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekmektedir. Bu sayede hem sizin hem de şirketinizin konumu iyileşecektir. Ön muhasebeci cari hesap takibi yapmaktadır. Bu hesapta müşterilerinizle birlikte tedarikçilerinizin hesapları bir arada bulunmaktadır. Önemli bir hesap türüdür. Bu hesapta alacaklarınız ve borçlarınız takip edilir. Ödemeler raporlanır.

İrsaliye ve fatura işlemleri de ön muhasebecilerin işidir. İşletmeler satış yaptığında fatura keser ya da alım yaptığında fatura almaktadır. Bir mal bir yerden başka bir yere gönderiliyorsa irsaliye tutulur. Mali değeri yoktur. Ancak fiziksel açıdan faturaya benzer.

Stokların giriş ve çıkışını da ön muhasebe kontrol eder. Mal alım satımlarında muhasebe şarttır. Stoklanan malların kaydını muhasebeci tutar. Mal alım satımlarında stok girişleri ve çıkışları muhasebeci tarafından yapılmaktadır. Bu sayede tüm ürünlerin kayıtları takip edilmektedir.

Çek ve senetlerin takiplerini de muhasebeci tarafından yapılır. Tüm ticari alışverişlerde kullanılır. Bunların takipleri önemlidir. Çek senet ödemelerinin zamanında yapılması mühimdir. Bu sayede işletmenizdeki nakit akış durumlarını da ayarlamış olursunuz.

Banka hesabı takibini de muhasebeci yapar. Banka üzerinden yapılacak tüm işlemleri muhasebeci düzenler.

Şirketin kasa hesabını da muhasebeci yönetir. Gün içerisinde gelir ve gider durumu ve takibi için muhasebeci gereklidir.

Ön Muhasebe Nasıl Yapılır?

Ön muhasebe biriminde çalışan kişiler şirketin kasa ve banka hesaplarını, çek ve senet takiplerini, alınan ürünlerin stoklarının giriş ve çıkışlarını, irsaliye ve fatura işlemlerini, cari hesap kontrollerini yapmaktadır. Mali konularda tüm hesapların gerçekten büyük bir titizlikle takip edilmesi gerektiğinden iyi bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. Bu tür işlemler daha önceleri kasa defterleri üzerinden yapılıyordu. Gün sonuna gelindiğinde tüm ödemeler toplanıp kasada bulunan bakiye ile kıyas yapılırdı. Günümüzde bu tür işlemler artık bilgisayar üzerinden yapıldığından daha kolay hale geldi.