On iki minik maymun Gürbulak Gümrük kapısında yakalandı

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen bir ihbar ile başlattıkları çalışmada Türkiye’ye giriş kantarına yakın bir yerde 2 adet kafes gördüler.

Kafes içerisinde 12 adettespit eden yetkililer olay ile ilişkili kamera taraması başlattılar. Kamera kayıtlarında 5 Mayıs gecesi kimliği belirlenemeyen bir kişinin, hudut giriş bölgesine gelerek burada tırların arasından çıkarak elinde görülen 2 kafesi giriş kantar yanında park etmiş halde bulunan İran plakalı bir tırın çekici bölümüne koyduğu belirlendi.

İncelenen görüntüler sonrasında kimliği belirlenemeyen başka bir kişi tırdan inerek 2 kafesi tırdan indirerek tekrar kantar yanına koyduğu görüldü.

Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine ele geçirilen maymunlar muhafaza altına alınarak Ağrı İli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek bakıma ve koruma altına alındılar.

