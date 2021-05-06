On iki minik maymun Gürbulak Gümrük kapısında yakalandı

Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kendilerine gelen bir ihbar ile başlattıkları çalışmada Türkiye’ye giriş kantarına yakın bir yerde 2 adet kafes gördüler.
İncelenen görüntüler sonrasında kimliği belirlenemeyen başka bir kişi tırdan inerek 2 kafesi tırdan indirerek tekrar kantar yanına koyduğu görüldü.
Cumhuriyet savcılığının talimatı üzerine ele geçirilen maymunlar muhafaza altına alınarak Ağrı İli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek bakıma ve koruma altına alındılar.
Son Güncelleme: 06.05.2021 16:23