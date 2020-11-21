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Ölümü hatırlatan ayetler! Ölümün hakikat olduğunu bildiren ayetler hangileridir?

Fani dünyadan hiç göçmeyecekmişiz gibi yaşadığımız bu dünyada bizlere ölümü hatırlatacak ayetler merak edilmektedir. Ölümü konu alan ayetler hangileridir? Hangi ayetler bizlere ölümle ilgili bilgi vermektedir? Ölümü hatırlatan ayetler hangileridir?

21 Kasım 2020 Cumartesi 22:29
Ölümü hatırlatan ayetler! Ölümün hakikat olduğunu bildiren ayetler hangileridir?
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Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşam sürdüğümüz bu fani dünyada bize ölümü hatırlatacak en anlamlı ayetleri derledik.

 Maalesef çoğumuz her an, hatta her an daha iyi ve daha güzel olmak için çalıştığımız geçici dünyada hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ne yazık ki, sadece çevremizdeki ölümü duyuyoruz ve bir süre düşünüp sonrasında tekrar ölümlü hayata dönüyoruz. Ancak, "Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış!" bu söze uyduğumuzda hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarabiliriz. Böyle düşünenler için sitemizde ölümle ilgili en anlamlı ayetleri sizler için derlemiş bulunmaktayız.

Kasas Süresi 77. ayetinde 

“Allah’ın sana verdiği servet ile ahiret yurdunu ara; dünyadan da nasibini unutma; Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et.”

 ayetinden ilham alarak sizlere hazırladığımız en anlam içeren ayetleri bulabilirsiniz.

Enbiya Süresi 34-35. ayetleri:

“Senden önce de hiçbir insana ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?

Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz.”

Arapçası;

وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَۜ اَفَا۬ئِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿٣٤﴾

كُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِۜ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةًۜ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٣٥﴾

Nahl Süresi 70. ayet

“Sizi Allah yarattı, sonra da vefat ettirecektir. İçinizden, (sahip oldukları) bilgiden hiçbir şeyi bilmeyecek yaşa, ömrün en düşkün çağına kadar yaşatılanlar da vardır. Kuşkusuz Allah ilim ve kudret sahibidir.”

Arapçası;

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰيكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـٔاًۜ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ قَد۪يرٌ۟

Mü’minûn Suresi 15-16. ayetleri:

“Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.

Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz.”

Arapçası;

ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُونَۜ ﴿١٥﴾

ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿١٦﴾

Zümer Süresi 30. ayet:

“Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek.


Sonra da kıyamet gününde rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız.”

Arapçası;

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

Necm Süresi 44. ayet:

“Öldüren de O’dur, yaşatan da.”

Arapçası;

وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَاۙ

Tevbe Süresi 116. ayet:

“Bilesiniz ki göklerin de yerin de hükümranlığı Allah’ındır. Yaşatan O’dur, öldüren O’dur. Allah’tan başka sizin için ne bir dost ne bir yardımcı vardır.”

Arapçası;

إِنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ

Duhan Süresi 8. ayet:

“O’ndan başka ilah yoktur, hayat verir ve öldürür. Sizin rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da rabbidir.”

Arapçası;

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

Vakıa Süresi 60-61. ayet:

Aranızda ölümü biz takdir ettik; sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez.”

Arapçası;

عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

Cuma Süresi 8. ayet:

Şöyle de: “Biliniz ki, kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm, muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de edileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz, O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir.”

Arapçası;

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Ahzab Süresi 16. ayet

Onlara şunu söyle: “Ölümden veya öldürülmekten kaçsanız bile bu kaçış size bir fayda vermeyecektir. Kaçıp kurtulmanız halinde de bundan çok az faydalanabileceksiniz.”

Arapçası;

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَا تُمَتَّعُونَ اِلَّا قَل۪يلًا

Nisâ Suresi – 78. Ayet

Her nerede olursanız olun

 ölüm

 size yetişir, son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız yine kurtulamazsınız. Onlara bir iyilik erişirse “Bu, Allah’tandır” derler, bir kötülüğe uğrarlarsa, “Bu, senin yüzündendir.” derler. Ey Muhammed! De ki: “Hepsi Allah’tandır.” Bu topluma ne oluyor ki, hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar? (NİSA/78)

Arapçası;

اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍۜ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هٰذِه۪ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۚ وَاِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هٰذِه۪ مِنْ عِنْدِكَۜ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۜ فَمَا لِ‌هٰٓؤُ۬لَٓاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَد۪يثاً ﴿٧٨﴾



Son Güncelleme: 21.11.2020 22:29
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Anahtar Kelimeler:
ölümAyet
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