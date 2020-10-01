Ölümden son anda kurtuldu

Bursa’da gerçekleşen olayda 15 yaşındaki bir kız çocuğu inşaat önünden geçerken yapım halindeki inşaattan aşağı düşen tuğların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan bu korkunç olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Bursa’da gerçekleşen korkunç olayda inşaat halindeki bir bina önünden geçmekte olan 15 yaşındaki bir kız çocuğu tam inşaat önünden geçerken hava koşullarından dolayı şiddetli bir şekilde esen rüzgâr örülü duvarda kullanılan tuğlaları düşürerek sac levhayı delen tuğlalar kızın tam ayağının yanına düştü. Bu olay karşısında büyük şok yaşayan genç kız yaşanan kazayı küçük yaralarla atlatırken ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Büyük bir şans ile ölümden kurtulan 15 yaşındaki kız çocuğu sakinleştirilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.