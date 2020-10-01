İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert tepki: Terbiyesiz kişiye cevabımızı mahkemede vereceğiz
Son Dakika
Acun Ilıcalı'dan şarkıcı Şehrazat'a sert...

Ölümden son anda kurtuldu

Bursa’da gerçekleşen olayda 15 yaşındaki bir kız çocuğu inşaat önünden geçerken yapım halindeki inşaattan aşağı düşen tuğların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan bu korkunç olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

01 Ekim 2020 Perşembe 14:58
Ölümden son anda kurtuldu
Takip Et:

Bursa’da gerçekleşen olayda 15 yaşındaki bir kız çocuğu inşaat önünden geçerken yapım halindeki inşaattan aşağı düşen tuğların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşanan bu korkunç olay güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 


Bursa’da gerçekleşen korkunç olayda inşaat halindeki bir bina önünden geçmekte olan 15 yaşındaki bir kız çocuğu tam inşaat önünden geçerken hava koşullarından dolayı şiddetli bir şekilde esen rüzgâr örülü duvarda kullanılan tuğlaları düşürerek sac levhayı delen tuğlalar kızın tam ayağının yanına düştü. Bu olay karşısında büyük şok yaşayan genç kız yaşanan kazayı küçük yaralarla atlatırken ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Büyük bir şans ile ölümden kurtulan 15 yaşındaki kız çocuğu sakinleştirilirken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. 



Son Güncelleme: 01.10.2020 14:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bursa’Kaza Anı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da akıl almaz olay! İETT şoförü kadın yolcunun burnunu kırdı
İstanbul'da akıl almaz olay! İETT şoförü kadın yolcunun burnunu kırdı
Ceketleri ile kamuflaj yaparak salına salına hırsızlık yaptılar
Ceketleri ile kamuflaj yaparak salına salına hırsızlık yaptılar
Maske konusunda uyarı yapan 10 yaşındaki kız çocuğu darp edildi
Maske konusunda uyarı yapan 10 yaşındaki kız çocuğu darp edildi
Adana'da feci ölüm! Müşterisine siparişe gitti hayatını kaybetti
Adana'da feci ölüm! Müşterisine siparişe gitti hayatını kaybetti
Konya'da dev toz bulutu
Konya'da dev toz bulutu
Halaylı gelin alam merasimine ceza yağdı
Halaylı gelin alam merasimine ceza yağdı

Popüler Haberler

Günlük burç yorumları 2 Ekim 2020 Cuma Aşk sağlık ve kariyer günlük burç yorumları
Devlet SGK'lı çalışanlara gözlük için destek ödemesi veriyor
Elektrik yardımı nasıl alınır? Fatura yardımı başvuru işlemleri ve şartları
Oto ekspertiz dükkanı nasıl açılır? Oto ekspertiz açmak için gerekli belgeler ve ekipmanlar 2020
Rusya’da asgari ücret ne kadar? 2020 Yılı Rusya asgari ücret fiyatları
Netflix Türkiye'de devam edecek mi, Netflix Türkiye’den çekiliyor haberleri gerçek mi?
Ev mantısı nasıl yapılır, mantı nasıl pişirilir? 2020 evde mantı yapmanın püf noktaları
Hindistan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Rüyada doğum veya hamilelik ne demektir? Doğum veya hamilelik görme rüyasının tabiri ve anlamı
Sgk kanser hastaları malulen emeklilik nelerdir? 2020 Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir?
Şirket nasıl kurulur ve hizmete açılır? Şirket kurma aşamaları nelerdir?
Survivor 2020 yarışmacıları belli oluyor! Ersin Korkut Survivor 2020'de yarışmacı!
Rüyada bıçak görmek ne demektir? Rüyada bıçak görmek ve bıçaklandığını görmenin anlamı ve tabiri
Afili Aşk dizisi ne zaman final yapacak? Afili aşk neden final yapıyor?
The Meg: Derinlerdeki Dehşet filmi konusu ve oyuncuları
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
Acil para ihtiyacı olanlar için nakit sıkıntısını giderecek yollar
Brütten nete maaş hesaplama formülü 2020
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Ekim 2020 Perşembe
Bim aktüel indirim kataloğu 1 Ekim 2020 Perşembe ürünleri
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 1 Ekim 2020 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.