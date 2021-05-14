Ölümden kıl payı kurtuldu

Yürekli ağızlara getiren olay Trabzon Akçaabat İlçesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Ramazan bayramının birinci günü evlerine yakın bir bölgede bisiklet süren Yusuf Duha K. adlı çocuk bir anda bisikletinin dengesinin kaybederek yola fırladı. Bisikleti ile karayolunun sol şeridine kadar ilerleyen çocuk o sırada yoldan geçmekte olan Ahmet Ercan idaresindeki bir tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bisikleti ile tıra yan taraftan çarpan Yusuf Duha yere düştü. Yaşanan kazada yara almadan kurtulan küçük Yusuf korku içinde kalkarak kaldırıma koştu.

Kazaya tanıklık eden vatandaşlar çocuğun yardımına koştu. Öte yandan tır sürücüsü uzun süre olayın etkisinden kurtulamadı.

Olayın ihbarı ile bölgeye gelen sağlık ekipleri küçük Yusuf’u hastaneye götürdüler. Bilincinin açık olduğu ve sağlığı yerinde olan Yusuf Duha ‘ya tedbir amaçlı tomografi çekilerek sağlık durumu kontrol edildi.

