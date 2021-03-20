Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu

Netflix platformunda Amerikan yapımı Deadly Illusions (Ölümcül Masumiyet) filmi 18 Mart 2021 tarihi itibariyle yayınlanmaya başladı. İzleyiciler tarafından yoğun olarak eleştirilen film, IMDb’de 4 puan alarak beklentilerin altında kaldı. Gerilim türündeki filmin kadrosunda birçok başarılı oyuncu yer alırken, toplamda 114 dakika sürüyor.
Ölümcül Masumiyet (Deadly Illusions) filminin konusu
Filmde, bir roman yazarının hikayesi anlatılıyor. Her eseri çok satanlar arasına giren kadın, yeni kitabı için ilham bulmakta zorlanır ve çocuklarına bakması için bir dadı tutar. Ancak kitabını yazdıkça gerçek hayatıyla kitabı arasında farklı bağlantılar bulur. Gerçeklik algısını yitirmeye başlayan kadın, gerçek ile kitabını ayıramamaya başlar.
Ölümcül Masumiyet (Deadly Illusions) oyuncu kadrosu
Kristin Davis – Mary Morrison
Greer Grammer – Grace
Shanola Hampton – Elaine
Dermot Mulroney – Tom Morrison
Lora Martinez-Cunningham – Andrea Miller
Jean Effron – Librarian
Esodie Geiger – Dedektif
Grayson Berry – Dedektif Newheart
Ellen Humphreys – Angela Hunstman
Melissa Chambers – Aunt Lotty