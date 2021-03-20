Ölümcül Masumiyet film konusu ve oyuncuları - Deadly Illusions filmi konusu

Netflix platformunda Amerikan yapımı Deadly Illusions (Ölümcül Masumiyet) filmi 18 Mart 2021 tarihi itibariyle yayınlanmaya başladı. İzleyiciler tarafından yoğun olarak eleştirilen film, IMDb’de 4 puan alarak beklentilerin altında kaldı. Gerilim türündeki filmin kadrosunda birçok başarılı oyuncu yer alırken, toplamda 114 dakika sürüyor.

Ölümcül Masumiyet (Deadly Illusions) filminin konusu

Filmde, bir roman yazarının hikayesi anlatılıyor. Her eseri çok satanlar arasına giren kadın, yeni kitabı için ilham bulmakta zorlanır ve çocuklarına bakması için bir dadı tutar. Ancak kitabını yazdıkça gerçek hayatıyla kitabı arasında farklı bağlantılar bulur. Gerçeklik algısını yitirmeye başlayan kadın, gerçek ile kitabını ayıramamaya başlar.

Ölümcül Masumiyet (Deadly Illusions) oyuncu kadrosu

Kristin Davis – Mary Morrison

Greer Grammer – Grace

Shanola Hampton – Elaine

Dermot Mulroney – Tom Morrison

Marie Wagenman – Alexandra Morrison

Lora Martinez-Cunningham – Andrea Miller

Jean Effron – Librarian

Esodie Geiger – Dedektif

Grayson Berry – Dedektif Newheart

Ellen Humphreys – Angela Hunstman

Melissa Chambers – Aunt Lotty