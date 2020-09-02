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Ölüm izni hangi durumlarda alınabilir? Ölüm izni kaç gündür?

1. derece akrabaların vefat etmesi durumunda hem devlet memurları hem de özel sektör çalışanları ölüm izni alabilmektedir. Son zamanların en merak edilen konusu ise ölüm izninin kaç gün olduğudur. Aynı zamanda pek çok çalışan verilen izinleri kimlerin vefatında alabileceğini merak etmektedir.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:40
Ölüm izni hangi durumlarda alınabilir? Ölüm izni kaç gündür?
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657 sayılı kanun gereği memurlara verilen haklardan bir tanesi de vefat durumlarında verilen izinlerdir. Buna göre memurların ve 4857 iş kanununa bağlı olarak çalışan işçilerin vefat durumlarında verilen izinler merak edilmeye devam ediyor. Özel sektör ve devlet memur çalışanları için farklı verilen izinler için merak edilenler ise hangi durumlar ücretli hangi durumlarda ücretsiz izin alınabileceği olmaktadır.

Ölüm izni kimlere verilir?

Memurlara ve 4857 sayılı kanuna bağlı çalışan işçilere verilen ölüm izinleri sadece 1. Derece akrabaların vefat durumlarında verilmektedir. 1. Derece akrabalara bakıldığı zaman ise anne, baba, eş ve çocuklardır. Öte yandan diğer akraba ölümlerinde abi, abla, amca, dayı, teyze ve hala vefat durumlarında ise kanunen çalışana izin verilmemektedir.

Birinci derece akraba vefatında izin alınabilirken diğer akrabalar için mazeret izni alınamasa da izin alınabilmektedir.

Özel sektör çalışanları için ölüm izni kaç gündür?

Özel sektörde çalışanların devlet memurlarına göre daha farklı şekillerde ölüm izni verilmektedir. 1. Derece akraba vefatı sonrasında özel sektörde 3 gün ücretli izin alınabilir. Ölen kişi 1. Derece akraba değilse ücretli izin alınamasa bile izin alınabilmektedir. Ancak verilen bu izin yıllık izinden düşürülmektedir.

Ölüm izni ne kadardır?

Özel sektörde çalışanlar için ölüm izni 3 gün olarak belirlenmiştir. Devlet memurları için ise verilen ölüm izni 7 gündür.

Eğer 1. Derece akrabanın ölümü hafta sonu veya resmi tatile denk geliyorsa bu günler de tatil günü olarak sayılmaktadır. Resmi tatilin veya hafta sonu tatiline denk gelmeyen ölümlerde ise kişiye 7 gün izin verilir. 7 günden fazla izin kullanmak isteyenler için ise 7 güne ek olarak gelen her 1 gün için yıllık izinden 1 gün düşürülmektedir.

Ölüm izni kaç gündür?

Özel sektör için 3 gün devlet memurları için 7 gün ölüm izni verilmektedir. Bunlar sadece 1. Derece akrabalar için geçerlidir. 2. Derece akrabalar için ise alınacak izinler yıllık izinden düşürülmektedir.

Çalışan

Ölüm İzni (Gün)

Akrabalık Derecesi


İşçi

3 Gün

1. Aşama

Işgören

7 Gün

1. Aşama

 

Ölüm izni maaştan kesinti yapar mı?

Ölüm izni içinde verilen izinler ek süre talep edilmediği sürece yıllık izinden düşürülmez. Buna göre özel sektör çalışanların 3 günden fazla izin almak isterlerse 3 günden fazla olan 1 gün yıllık izinden düşürülür. Aynı şekilde devlet memurları için verilen 7 günlük izine ek olarak alınan her 1 günlük ek izin de yıllık izinden düşürülür.

İkinci derece akrabalar için ise alınacak her izin günü yıllık izinden düşürülecektir.

Ölüm izni nasıl yapılır?

Ölüm izni için çalışılan devlet kurumuna veya özel şirkete dilekçe verilerek ölüm izni talep edilmelidir. Müracaat yapıldığı zaman aynı gün içerisinde izin yazılır. Dilekçe yer alan tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir.

Ölüm izin dilekçesi

Bu dilekçe normal izin için verilen dilekçeden farklıdır. Bu dilekçe tipinde ölen kişimin ölüm kaydı ve gerekli bilgiler de verilmelidir. Çalışılan birimin insan kaynakları bölümüne verilen dilekçe sonrasında gerekli sorgulama işlemleri yapılır. Eğer bilgiler doğru ise aynı gün içerisinde izin verilir.

İşgören ölüm izni dilekçesi nasıl doldurulur?

İşgören ölüm izni dilekçesi aşağıda ki şekilde doldurulmalıdır;



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:40
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