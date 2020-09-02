İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Son Dakika
Acı Haber! Ünlü oyuncu Haldun...
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli açıklama!
Son Dakika
Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili...
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...

Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?

SGK ölüm aylığı kimlere ne kadar düşeceği ve kimlerin ölüm aylığından faydalanabileceği ile ilgili merak edilenleri içeriğimizde derledik. Ölüm aylığı hakkında bilmeniz gerekenler.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:48
Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?
Takip Et:

Ölüm durumunda emekli maaşlarında ne kadar düşüş yaşanacağı maaş oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Eşi vefat etmiş bireylere eşlerinin aldıkları maaşın yüzde 75’i veriliyor. Buna göre 2000 TL maaş alan bir kişinin hayatını kaybetmesi halinde eşe 750 TL ölüm aylığı bağlanacaktır.

Kimler ölüm maaşından faydalanabilir?

Ölüm aylıklarından yararlanma olanağına sahip bireyler; eş, ebeveynler ve yetim kalan çocuklardır. Vefat eden bireyin ölüm maaşının akrabalara kalabilmesi için bazı şartlar aranıyor. Mevcut koşullarda maaştan yararlanmak isteyen kişiler tarafından sağlanması bekleniyor. Öte yandan ölüm maaşı tutarı da bu maaştan hak talep ettiği ve kişilerin vefat eden kişiye yakınlık seviyesine bağlı olarak değişim gösterir.

Ölüm maaşından yararlanma oranları ne kadar?

Vefat eden kişilerin eşi, çocukları ve anne – babası ölüm maaşından yararlanabilmektedir. Buna göre ölüm aylığı oranları;


Yasal olarak vefat eden kişiyle evli olan eşe bağlanan aylık oranları evlatların maaşta hak talebinde bulunup bulunmadıklarına göre değişiklik göstermektedir. Vefat eden kişi maaşından sadece eş faydalanıyorsa bu oran yüzde 75 olacaktır. Maaştan vefat eden kişi dışında birisi daha faydalanacaksa dul eşe kalan tutar yüzde 50 olacaktır.

Ölüm maaşının tek sahibi yetim çocuksa, bu oran yüzde 50 olmaktadır. Eğer vefat eden kişinin eşi bu haktan yararlanıyorsa tek bir yetim çocuk maaşta hak sahibi ise çocuğa vefat eden kişinin maaşından yüzde 30 hisse düşer. Birden fazla ölüm aylığı talebi oluşursa bu durumda tutar yüzde 25 olacaktır.

Ölüm aylığından yararlanma şartları nelerdir?

Vefat eden kişinin eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için resmi olarak evli olunması gerekmektedir. Vefat eden bireyin evlatlarının cinsiyeti, medeni durumu, malullük durumu da belirleyici olmaktadır.

Erkek çocuklar yükseköğrenim mezunu ise 25 yaşına kadar, ortaöğretim mezunuysa 20 yaşına kadar, hiç eğitim almadıysa 18 yaşına kadar ölüm aylığı alabilmektedir. Kız çocuklarındaysa evleninceye kadar bu hak tanınabilmektedir. Kız çocuklarının aynı zamanda sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamaları da aranan şartlar içerisinde yer alıyor.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SGKölüm Aylığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla bilinen Haldun Boysan hayatını kaybetti
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Feci ölüm! Cebindeki silah ateş alınca bacağından vuruldu
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı
Karantinadan kaçtı otogarda yakalandı
Ucuz atlattılar! Otomobil evin yatak odasına girdi
Ucuz atlattılar! Otomobil evin yatak odasına girdi
YKS sonucunu öğrenen baba kızın sevinç videosu milyonları duygulandırdı
YKS sonucunu öğrenen baba kızın sevinç videosu milyonları duygulandırdı

Popüler Haberler

Islah harcı tutarları ne kadar?
Maria İle Mustafa İclal Kimdir? Özlem Ulukan Kim?
Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine Farah Zeynep Abdullah hayat verecek
Tv8 Kırmızı Oda dizisi tekrarları ne zaman yayınlanacak? Kırmızı Oda yayın takvimi
2020 Jandarma astsubay maaşları ne kadar? Jandarma astsubay çalışma şartları
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2020 Agi hangi durumlarda verilmez?
Kırmızı Oda dizisinin çekimleri nerede yapılıyor?
Kırmızı Oda reyting sonuçları! Kırmızı Oda Total ve AB izlenme oranları
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu hakkında bilgiler
2020 Bulgaristan vatandaşı olma şartları neler? Bulgaristan vatandaşlığı nasıl alınır?
Zabıta nasıl olunur? Belediye zabıta memurluğu için nereye başvurulur?
Gelecek Partisi kurucular kurulu kimlerden oluşuyor? Gelecek Partisi kurucular kurulu isim listesi belli oldu
Ödenmeyen kredi borçları ne olur? Yasal süreç nasıl işler? Haciz ne zaman başlar?
Papara nasıl kullanılır? Papara yükleme yapma ve kart başvurusu
Zümrüdü Anka dizisi oyuncuları kimdir? Belli olan oyuncular ve karakterleri
Kimsesizler Dizisinde oynaya İkiz kardeşler kimdir?
Ölüm izni hangi durumlarda alınabilir? Ölüm izni kaç gündür?
Kimsesizler Nilay Yeral kimdir? Nilay Yeral hakkında bilgiler
Alevlerin Ardından Ali kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Arnavutluk Asgari Tutarı ne kadar?
Emeklilerin Ocak 2021 maaşları zam oranları ne zaman belli olacak? Ocak ayı zam beklenti oranları hesaplandı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.