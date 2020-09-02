Ölüm aylığı kimlere ne kadar düşer? Kimler ölüm aylığından faydalanır?

Ölüm durumunda emekli maaşlarında ne kadar düşüş yaşanacağı maaş oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Eşi vefat etmiş bireylere eşlerinin aldıkları maaşın yüzde 75’i veriliyor. Buna göre 2000 TL maaş alan bir kişinin hayatını kaybetmesi halinde eşe 750 TL ölüm aylığı bağlanacaktır.

Kimler ölüm maaşından faydalanabilir?

Ölüm aylıklarından yararlanma olanağına sahip bireyler; eş, ebeveynler ve yetim kalan çocuklardır. Vefat eden bireyin ölüm maaşının akrabalara kalabilmesi için bazı şartlar aranıyor. Mevcut koşullarda maaştan yararlanmak isteyen kişiler tarafından sağlanması bekleniyor. Öte yandan ölüm maaşı tutarı da bu maaştan hak talep ettiği ve kişilerin vefat eden kişiye yakınlık seviyesine bağlı olarak değişim gösterir.

Ölüm maaşından yararlanma oranları ne kadar?

Vefat eden kişilerin eşi, çocukları ve anne – babası ölüm maaşından yararlanabilmektedir. Buna göre ölüm aylığı oranları;

Yasal olarak vefat eden kişiyle evli olan eşe bağlanan aylık oranları evlatların maaşta hak talebinde bulunup bulunmadıklarına göre değişiklik göstermektedir. Vefat eden kişi maaşından sadece eş faydalanıyorsa bu oran yüzde 75 olacaktır. Maaştan vefat eden kişi dışında birisi daha faydalanacaksa dul eşe kalan tutar yüzde 50 olacaktır.

Ölüm maaşının tek sahibi yetim çocuksa, bu oran yüzde 50 olmaktadır. Eğer vefat eden kişinin eşi bu haktan yararlanıyorsa tek bir yetim çocuk maaşta hak sahibi ise çocuğa vefat eden kişinin maaşından yüzde 30 hisse düşer. Birden fazla ölüm aylığı talebi oluşursa bu durumda tutar yüzde 25 olacaktır.

Ölüm aylığından yararlanma şartları nelerdir?

Vefat eden kişinin eşine ölüm aylığı bağlanabilmesi için resmi olarak evli olunması gerekmektedir. Vefat eden bireyin evlatlarının cinsiyeti, medeni durumu, malullük durumu da belirleyici olmaktadır.

Erkek çocuklar yükseköğrenim mezunu ise 25 yaşına kadar, ortaöğretim mezunuysa 20 yaşına kadar, hiç eğitim almadıysa 18 yaşına kadar ölüm aylığı alabilmektedir. Kız çocuklarındaysa evleninceye kadar bu hak tanınabilmektedir. Kız çocuklarının aynı zamanda sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamaları da aranan şartlar içerisinde yer alıyor.