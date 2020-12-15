Ölüm aylığı hak sahiplerine hangi oranda verilir? Kim ne kadar ölüm aylığı payı alır?

Devlet tarafından ölen sigortalının eşine, çocuklarına, anne ve babasına ölüm aylığı bağlanmaktadır. Ölüm aylığının verileceği miktar ise kanun çerçevesinde belirlenmiştir. Ölüm aylığı alabilmek için talep dilekçesi, kimlik belgesi, veraset ilamı, vesikalık fotoğraf, beyan ve taahhüt belgesi, gelir belgesi gibi belgeler talep edilmektedir.

Ölüm aylığı alabilmek için şartlar nelerdir?

Ölüm aylığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenmiştir. Bu kanunda yapılan son değişiklikler doğrultusunda hak sahiplerinin şu şartları karşılamaları gerekmektedir:

Vefat eden kişinin en az 5 yıl sigortalı ve toplamda en az 900 günlük malullük, ölüm ve yaşlılık sigortaları primi yatmış olması,

Yaşlılık veya malullük maaşı için hak elde etmesi,

Yaşlılık veya malullük maaşı alıyor ise yeniden sigortalı bir işe başlayıp bu maaşını kestirmiş ise ölen kişinin yakınları ölüm aylığı alabilmektedir. Bunun yanında ölüm aylığı alabilmek için vefat eden kişinin geriye dönük prim borcunun bulunmaması da gerekmektedir.

Hem eşinden hem de ailesinden ölüm aylığı alma hakkına sahip olanlar hangisini tercih etmeli?

Vefat eden eşten ve aynı zamanda anne ya da babadan ölüm aylığı alma hakkı elde eden kişiler tercih konusunda zorluk yaşamaktadır. Aşağıdaki tablo ile iki taraftan da alabileceğiniz ölüm aylığı şartlarını ve avantajlarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Ölüm aylığı hak sahiplerine hangi oranda verilir?

Vefat eden kişinin hak sahibi olan aile bireylerinin ölüm aylığından alabilecekleri oranlar şu şekildedir:

- Vefat eden kişinin eşi, çocukları yoksa toplam tutarın %75’ini alabilir.

- Vefat eden kişinin eşi Emekli Sandığı’ndan maaş alıyorsa ölüm aylığının %50’sini alabilir.

- Vefat eden kişinin 1 çocuğu varsa eşi maaşın %60’ını, çocuğu ise %30’unu alabilir.

- 2 çocuğu var ise eşi %50’sini, çocukları ise %25’er oranında aylık alabilir.

- 3 çocuğu var ise eşi %50’sini, çocukları ise kalan %50’lik oranı eşit olarak paylaşabilir.

Ölüm aylığı başvurusu nasıl yapılır?

Ölüm aylığı başvurusu SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine, tahsis beyan ve talep beyannamesi ile birlikte yapılmaktadır. Vefat eden sigortalının malul çocuğu olması durumunda ise talep edilen belgelerin yanına sağlık raporu da eklenmelidir.