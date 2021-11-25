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Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları

Kendilerine göre meslek seçmek isteyen kişiler mesleklerin hangi işleri yaptıklarını araştırıyorlar. Bu mesleklerden birini de Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma oluşturuyor. Peki bu işi yapan kişilerin görev tanımı nedir? Bu işi yapan kişiler ne kadar maaş alıyor?

25 Kasım 2021 Perşembe 17:36
Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı ne kadar maaş alıyor? maaşları ve iş ilanları
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Oluklu Mukavva Dikiş ve Yapıştırma elemanının ne işi yaptığı, görev tanımının ne olduğu merak ediliyor. Peki bu işi yürüten kişiler tam olarak ne iş yapmaktadır? Ne kadar maaş almaktadır? İşte konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz…

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı ne iş yapar?

Bu işi yapan kişiler, iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya ilişkin tedbirler alır ve kalite sistemleri kapsamında tanımlanmış görevleri doğrultusunda istenilen özellik ve standartlarda oluklu mukavva kutu üretiminden gelen ürünlerin dikiş ve yapıştırma işlerini yapar.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı Maaşları 2021 yılında ne kadar?

Bu işi yapan kişiler aylık ortalama 3 bin 170 TL maaş almaktadır

.

Bahsi geçen iş ile ilgilenenler minimum 2 bin 826 TL alırken maksimum 4 bin 050 TL maaş almaktadır.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı olmak için hangi bölümü okumak ve hangi bölümden mezun olmak gereklidir?

Bu iş ile ilgilenmek isteyenler en az ilköğretim mezunu olmalıdır.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı hangi işleri yapar?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bu işi yapan kişiler mukavva kutu üretiminde gelen ürünlerin dikiş ve yapıştırmalarını yapmaktadır. Daha açıklayıcı bir anlatım yapmak gerekirse bu işle ilgilenen bireyler aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

  • Sipariş bilgilerine göre tel dikiş ayarları veya yapıştırma işlemi için tutkal ayarlarını yapmak,
  • Makineye tel takmak,
  • Tutkal vizkositesini ayarlamak,
  • Tamamlanan ürünlerin ölçü ve kalite kontrolleri yapmak,
  • Siparişe göre üretimi tamamlanan kutuları bağlamak ve paletlere istiflemek,
  • Palet tanıtım etiketlerini takmak ve sevkiyat bölüme teslim etmek, vb. görev ve işlemleri yapmaktadır.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı meslek ana grubu nedir?

Bu işi yapan kişilerin meslek ana grubu Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılardır.

Meslek alt ana grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek alt ana grubu Sabit Tesis Ve Makine Operatörleridir.

Meslek grubu nedir?

Oluklu Mukavva Dikiş ve Yapıştırma elemanı olanların meslek grupları Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleridir.

Meslek birim grubu nedir?

BU işi yapanların meslek birim grubu ise Kağıt Ürünleri Makine Operatörleridir.

Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma elemanı meslek kodu :

Türk Meslekler sözlüğünde Oluklu Mukavva Dikiş-Yapıştırma Elemanı mesleğini kapsamında belirlenen meslek kodu 8143.28’dir.

Siz de Oluklu Mukavva Dikiş ve Yapıştırma elemanı olmak istiyorsanız en az ilköğretim mezunu olmanız yeterli. Bu işi icra eden kişiler çalıştıkları kurumdan aylık ortalama 3 bin 170 TL maaş almaktadır.


Son Güncelleme: 25.11.2021 17:36
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