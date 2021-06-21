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Ölü nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir? Cenazeyi yıkama ve kefenleme işlemi nasıl gerçekleştirilir? İslam’da ölü yıkama ve kefenleme anlatımı!

Pek çok kişi tarafından cenazeden sonra ölülerin nasıl bir şekilde yıkanıldığı merak edildi. Ölülerin nasıl yıkandığını ve kefenlendiğini merak edenler için ölü yıkama nasıl yapılır yazımızı okuyabilirsiniz.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:23
Ölü nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir? Cenazeyi yıkama ve kefenleme işlemi nasıl gerçekleştirilir? İslam’da ölü yıkama ve kefenleme anlatımı!
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Cenazenin yıkanma zamanında yüksekçe bir yere alınır. Ağzına ve bununa su vermeden abdest aldırılır. Daha sonra üzerine su dökülerek başı ile bedeni sabunlu ılık su yıkanır. Sonra sol yanına döndürülerek sağ tarafı yıkmaya başlanır. Yine aynı şekilde de sol tarafı da yıkanır. Ölü oturma pozisyonuna getirilerek kanı hafifce bastırılır. Bu durumda ölüden bir şey çıkarsa yıkanıp temizlenir, tekrar yıkanınca abdest almasına gerek yoktur.

Her yıkama işlemi üç kezden eksik olmamlıdır. Dağılacak durumda olan şişmiş ve dokunulması mümkün olmayan ölünün üzerine yalnızca su dökmek ile yetinilir.

Cenazenin yıkanma yapıldığı yer kapalı olup, ölüyü yıkayan ve onunla alakası olmayan kişiler oraya girmemelidir. Ölü yıkayan kişinin abdestli olması mendubdur.

Ölüyü, kendisine en yakın kişi veya günahlardan sakınan ve emanete riayet eden birinin ücret almadan yıkaması iyi olur.Yıkanayandan başka yıkıyıcılar bulunuyorsa, ölüyü yıkayan kimse ücret isterse bunu istemeden yapması daha iyidir. Başka yıkayıcı bulunmuyorsa görev kendisinde olduğu için ücret istemessi caiz değildir.

Erkek ölü erkek, kadın ölü kadın tarafından yıkanılır.

Su olmadığı takdirde de ölüye teyemmüm verilir.

Küçük yaşta kız çocuğu içi bir erkeği, küçük yaşta erkek çucğu için de bir kadının yıkması caizdir. Ölünün saçı ve sakalı taranmaz. Tınak saç ve bıyığı kesilmez, başına sarıl konulmaz. Sevgi göstermek amacıyla ölüyü öpmekte bir sakınca bulunmaz.

Ölü yıkanma işleminden sonra bir bezle kurulanır ve kefenlenir. Başına ve sakalına güzel koku sürülerek, secde yerlerine kafur dökülür.

Ölünün kefene koyulması

Kefen üç türdür;

Sünnet olan kefen: Bu, erkeklerin gömlek, izar ve lilafe olmak üzere üç parçadadır. Kadınlar için erkeklerin kefenine başörtüsü ile göğüs üzerine bağlanan bez dahil edilmek üzere beş parçadır.

Kefeni Kifaye: Erkeklerde izar ve lalafe şeklinde iki parça, kadınlarda buna ek olarak başötürü ile üç parçadır.

Erkekler için üç parçada olan kefeler;

Kamis Gömlek: Boyundan ayaklara kadar,

İzar: Baştan ayağa kadar,

Lilafe: Baştan ayağa kadar olan bezedir. (Lilafe uzun bir bezdir bunun sebebi baş ve ayak taraflarından bağlanacağı içindir.)

Önce Lilafe yere serilir, onun üstüne izer serilir, bunun üzerine de gömlek olan kamıs açılarak ölünün kafasından geçirilip giydirilmiş halde izar üzerine uzatılır. İzar, ilk sol tarafından sonra sağ tarafından ölü üzerine sarılır. Bundan sonra Lilafe de aynı olarak sarılır. Kefenin açılmasından endişe duyulursa, kefen bezle bağlanır.

Kadınlar için beş parça olan kefenler

;

Erkeklerde olduğu gibi,

Gömlek(Kamis)

Baştan ayağa kadar izar,

Baştan ayağa kadar lilafe, fazla olarak da,

Göğüs üzerine bağlanan bez,

Başörtüsü.

İlk önce ölü kadına gömlek giydirilir. Sonra saçları iki örgü şeklinde gömlek üzerinden göğsü üzerine onur. Bundan sonra başörtüsü yüzü ile birliktr örtülür. Sonra izar sarılır, izarın üzerinden, en, göğüşten göbeğe kadar olan göğüs örtüsü bağlanıp daha sonra da lilafe sarılır.

Kefenin beyaz olması müstehabdır.


Son Güncelleme: 21.06.2021 17:23
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ölüYıkama
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