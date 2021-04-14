Ölmüş kişinin cenazesinin üstüne neden bıçak konur?

Ölünün üzerine bıçak neden konur?

Ülkeden ülkeye göre değişen gelenek ve inanışlara göreile ilgili farklı gelenekler mevcuttur. Bu geleneklerden birisi ise ölünün üzerinekoymaktır. Bıçak koymanın sebebi ölünün üstüne şeytan gelmesin ve ceset şişmesin diye diyedir. Ancak bu olayı gelenek olarak bilmeyen kişiler bu durum ile gerçekleşince şaşırmaktadır.

Ölümle ilgili birçok anlayış ve gelenek bulunurken en dikkat çekenleri ölünün üzerine bıçak koyma olayıdır. Bu geleneği bilmeyen kişiler bu durumla karşılaşınca neden bıçak koyulduğunu araştırmaya başlarlar. Bıçak koymanın sebebi ise ölünün üstüne şeytan gelmesi, ceset şişmesin diye diyedir. Ölen kişi çenesi çekilerek ayakları uzatılarak, eğer pislik gelmiş ise temizlenir. Ölen kişinin elleri, dizleri ve gözleri düzeltilir. Ölen kişi eğer gözleri açık bir şekilde ölmüş ise bir yakınına hasret gitmiş şeklinde kabul edilmektedir. Ölen kişinin yakını ise camiye giderek haber verir ve halka duyurmak amaçlı sela okunur. Ölen kişi erkekse cenazeyi yıkamak için imam, kadın ise yıkama işini bilen bir kadın gelerek cenaze yıkanır.