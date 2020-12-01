Ölen sevgilisini, giydirip kapı önüne bıraktı! Yasak aşk bu şekilde ortaya çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda Eşine halasına gideceğini söyleyerek sevgilisinin yanında kalan 32 yaşındaki Nuray E. Geceyi sevgilisi Yusuf A.’nın evinde geçirdi. Birlikte olan çift daha sonra Yusuf A.’nın duşa girmesinden sonra Nuray E. Fenalaşarak bilinci kapandı. Kadını yatak odasında hareketsiz gören Yusuf A. Nuray E.'nin kıyafetlerini giydirerek onu evin bulunduğu apartmanın girişine bıraktı.

Olay yerini terk eden Yusuf A. 112’yi arayarak, kapısında bir kadının baygın yattığını bildirdi. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle hareketsiz halde apartman girişinde yatan kadının öldüğü belirlendi. Olay yerine bir süre sonra kadını merak ettiği için dönen Yusuf A. Kadının öldüğünü öğrenince kadının telefonunu da alarak kayıplara karıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonunda Nuray E.'nin gece Yusuf A. ‘nın evinde kaldığını ve birlikte olduklarını öğrenerek apartman girişine kadının Yusuf ;A. ‘nın bıraktığını tespit etti.

'KIYAFETLERİNİ GİYDİRİP, KAPIYA BIRAKTIM'

Kaçan Yusuf A. çalıştığı iş yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Yusuf A.’ Polise verdiği ifadesinde Nuray E. İle ilişkilerinin olduğunu kadının evli olduğunu bildiğini ve aralarındaki ilişkinin bilinmesinin istemediğini söyledi. Gündüz buluştuklarını ve gece birlikte kalmak için kadının kocasına yalan söylediğini kendisinin cinsel gücü artırıcı ilaç kullandığını ancak Nuray E.’nin kullanmadığını belirtti. Duşa girip çıktığında Nuray E’nin fenalaştığını gördüğünü ve aralarındaki ilişkinin duyulmaması için apartman girişine kadını bırakarak sağlık ekiplerini aradığını ve olay yerinden ayrıldığını belirtirken kadını merak ettiği için geri döndüğünde öldüğünü öğrendiğinde korkup kaçtığını ve kadının kendisinin öldürmediğini belirtti.

Şüpheli Yusuf A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, savcılık sorgusu devam ediyor.

'KÖPEĞİMİ GEZDİRMEK İÇİN ÇIKTIĞIMDA GÖRDÜM'

Olayın yaşandığı apartmanda oturan Muharrem Önek köpeğini gezdirmek için çıktığında kadını gördüğünü ve tanımadığını. Oturur vaziyette olduğunu anlatırken olaya üzüldüklerini belirtti.

