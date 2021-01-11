Ölen kişinin kredi ve kredi kartı borcu ne olur? Kalan borçları hayat sigortası öder mi, mirasçılar mı öder?

Hayatını kaybeden kişinin kredi kartı ve kredi borçlarına ne olduğu merak ediliyor. Ölen kişinin borçlarının mirasçılara devir işlemi mi yapılır yoksa borçlar iptal mi edilir soruları araştırılmaya devam ediyor.

Vefat eden kişinin borçlarına ne olur sorusu araştırılmaya devam ederken bilinmesi gerekir ki bankalar kredi talebinde bulunan vatandaşlardan hayat sigortası talep etmektedir. Tüm kredi türleri için hayat sigortası yaptırmak zorunludur.

Ölen kişinin kredi borcuna ne olur?

Vefat eden kişinin taşınmazları ve borçları tamamı ile mirasçılara verilmektedir. Ancak kredi borcu öncesinde hayat sigortası yaptırıldığı takdirde hayat sigortası kişinin tüm borcunu karşılamaktadır. Hayat sigortası olmayan kişilerin ise kalan borçları mirasçılara devredilir.

Her durumda borcu sigorta şirketleri mi üstlenir?

Hayat sigortası poliçeleri kişilerin sağlık durumlarına göre belirlenmektedir. Buna göre sağlık sorunu olan kişilerin poliçe ödemeleri daha fazla olacaktır. Hayat sigortası yapılmadan önce şirketler kişinin sağlık durumu ile detaylı bilgi istemektedir. Sigortada yapılan anlaşma sonrasında kişinin herhangi bir sağlık sorunu çıkar ve kişi bu durumdan vefat ederse sigorta şirketleri borcu ödemeyeceğini açıklayabilir.

Ayrıca borç sahibi intihar ederse sigorta şirketleri borcu ödemez. Otopsi sonucunda kesin ölüm tarihi belirtilse bili intihar şüphesi bulunan olaylarda sigorta şirketleri borcu ödemeyi reddetme hakkında sahiptir.

Yapılacak anlaşma ve poliçede sigorta şirketinin vefat durumunda hangi borçları kapsayacağı belirtilmelidir. Buna göre sadece kredi borcu seçilirse vefat eden kişinin kredi kartı borçları mirasçılara devredilecektir.

Hayat sigortası olmayanların borçlarına ne olur?

Hayat sigortası olmayan kişilerin borçları için ilk olarak kefil varsa kefile bakılmaktadır. Kefili olan kredilerde borçlar kefil tarafından ödenmelidir. Ancak kefili olmadan kredi çeken vatandaşların vefatları durumunda borçlar vefat eden kişinin mirasçılarına verilmektedir.

Mirasçılar borcu ödemek istemezse reddi miras yaparak borcu ödemeyebilirler. Ancak reddi miras yapıldığında kalan tüm mallardan vazgeçilmiş olacaktır.

Ölen kişinin kredi kartı borcuna ne olur?

Kredi kartları şahsi kullanılan ve kişilerin istediği zaman kullanabileceği hizmetlerden bir tanesidir. Hayat sigortası gibi konular kredi kartları için uygulanmamaktadır. Bu nedenle kredi kartı borcu olan kişinin vefatı durumunda tüm borç mirasçılara kalmaktadır.

Ancak kredi kartı borçları için özel olarak sigorta şirketlerine gidilerek hayat sigortası yaptırılabilmektedir.

Ölen kişinin kredi kartı borçları hangi durumlarda ödenir?

Vefat eden kişinin kredi kartı borcu varsa bu borç mirasçılara devredilir ve mirasçıların borcu ödemeleri beklenir. Mirasçılar kredi borcunu ödemek istemezse reddi miras yaparak borcu ödemeyebilir. Ancak bu durumda kişinin bulunan tüm mal varlığında da miras alamazsınız.