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Ölen kişinin ayakkabıları neden kapı önüne konulur?

Ölen bir insanın ayakkabıları kapısının önüne neden bırakılır? Anadolu’da bir gelenek olarak yapılan bu davranış hangi amaçla yapılmaktadır? Soruların cevapları ve ayrıntıları haberimizin devamında.

03 Ocak 2021 Pazar 18:20
Ölen kişinin ayakkabıları neden kapı önüne konulur?
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Anadolu’da bir gelenek olarak sürdürülen ölen insanın ayakkabılarının kapının önüne koyulması hangi amaçla yapılır? Ölmüş insanların ayakkabılarını kapı önüne koymanın İslamiyet’te yeri var mıdır? Kapı önüne ayakkabı koymanın anlamı nedir?

Ölen bir insanın ayakkabıları genel olarak kapı önüne ayakkabın uç kısmı dışarı dönük bir düzgünce koyulur.

Birtakım inançlara göre, ölümün evden uzak durması evi terk etmesi için ayakkabılar bu şekilde kapının önüne koyulur.

Başka inançlara göre ise yabancı birine eve geldiğinde evde vefat eden biri var, yas tutuluyor anlamını vermek için ayakkabıların bu şekilde koyulduğuna inanılır.

 

İslamiyet’te yeri var mı?

İslam dininde bu davranışın bir yeri, bir karşılığı var mı? Buna tanınan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu bir soru yoluyla yanıt vermişti.

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun ‘Ölen kişinin ayakkabıları neden kapının önüne koyulur?’ sorusuna yanıt verdi.  

Ölen bir insanın ayakkabısını ölü içeri girmesin diye dışarıya koyanların, bir de bunu ayakkabıyı ters koyarak yani ayakkabı dışarı bakacak şekilde yapanların olduğuna değinen Hatipoğlu, ölü içeriye gelmez zaten dedi. Bu nedenle ölen kişinin ayakkabısı ve eşyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını yani ölenle bir alakası olmadığını belirtti. Tam tersine ayakkabısı, terliği, çorabı var ise ve bu kıyafetleri birilerine fayda sağlayacak şekilde ise o eşyaları verin, bağışlayın dedi. İnsanlar faydalanıp ölen kişiye dua etsinler diye ekledi.  Hatipoğlu bunlara ek olarak hatıra kalması için görünce o kişiyi hatırlamak için anneye babaya ait bir eşyanın eve koyulup saklanabileceğini söyledi. Hatıra olabilir, sakıncası yoktur dedi. Ancak eşyaların çoğunu da almanın bir anlamı olmadığını belirtti.



Son Güncelleme: 03.01.2021 18:20
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Anahtar Kelimeler:
Ölünün AyakkabısıKapı ÖnüGelenek
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