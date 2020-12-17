Ölen kadın teröristin cebinden çok önemli bilgiler çıktı

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ve adı ‘Yıldırım-7' olan operasyon ile , 3 Ekim'de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile ile nokta atışı sonucu 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan ve aranılanlar listesindeki kırmızı listede bulunan ve 10 milyon lira ödülle aranan, ‘Dr. Amara' kod adlı 46 yaşındaki Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde 2 not kağıdı çıktı. Bu kağıtlarda kentlerde yaşayan terörist listesi mevcut. Şifreli olarak not kâğıtlarını inceleyen ekipler, Aydınlı'nın, Adana'da 6 kişi ile birlikte iş birliği içerisinde olduğunu belirledi.
Adları ele geçirilen diğer şüphelilerin yakalanma çalışmaları sürerken sağlık kontrolünün ardından yakalanalar ifadelerinin alınması üzerine karakola götürüldüler. Emniyette sorgular sürüyor.