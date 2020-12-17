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Ölen kadın teröristin cebinden çok önemli bilgiler çıktı

Ekim ayı içerisinde Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda SİHA ile etkisiz hale getirilen ve kod adı ‘Dr. Amara’ olan terörist 42 yaşındaki Müzeyyen Aydınlı’nın üzerinden kentlerdeki terörist listesi çıkınca Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar ile 5 zanlıyı gözaltına aldı.

17 Aralık 2020 Perşembe 17:30
Ölen kadın teröristin cebinden çok önemli bilgiler çıktı
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Diyarbakır Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen ve adı  ‘Yıldırım-7' olan operasyon ile , 3 Ekim'de Lice ilçesi kırsalında, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile ile nokta atışı sonucu 4 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirilerek yakalandı. Yapılan operasyon sonucunda yakalanan ve aranılanlar listesindeki kırmızı listede bulunan ve  10 milyon lira ödülle aranan, ‘Dr. Amara' kod adlı 46 yaşındaki Müzeyyen Aydınlı'nın üzerinde 2 not kağıdı çıktı. Bu kağıtlarda kentlerde yaşayan terörist listesi mevcut. Şifreli olarak not kâğıtlarını inceleyen ekipler, Aydınlı'nın, Adana'da 6 kişi ile birlikte iş birliği içerisinde olduğunu belirledi.

Savcılık tarafından hakkında yakalama kararının çıkarıldığı 6 şüphelinin adreslerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, dün sabaha karşı gerçekleştirdikleri Adana merkez olmak üzere Diyarbakır ve Kocaeli’nde operasyonlar düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdiği evlerde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adları ele geçirilen diğer şüphelilerin yakalanma çalışmaları sürerken sağlık kontrolünün ardından yakalanalar ifadelerinin alınması üzerine karakola götürüldüler. Emniyette sorgular sürüyor.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 17:30
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırOperasyon
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