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Öküz burcu nedir? Öküz Burcu anlamı ne? Çin Öküz Burcu ne zaman?

Instagram'da hikayelerin en başında çıkan Öküz Burcu merak ediliyor. Pek çok kişi, Öküz Burcu nedir? Öküz Burcu anlamı ne? Çin Öküz Burcu ne zaman? sorularını araştırmaktadır.

12 Şubat 2021 Cuma 17:09
Öküz burcu nedir? Öküz Burcu anlamı ne? Çin Öküz Burcu ne zaman?
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Dünyanın en fazla kullanıcısına sahip sosyal medya platformu Instagram’da son günlerde hikayelerin ilk sırasında çıkan Öküz Burcu merak edilmeye başlandı. Çin Öküz Burcu’nun ne olduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Öküz burcu nedir?

Öküz, Çin’in hayvanlı takviminin 2. Ayına denk gelen bir burçtur. Tekrarlanana hayvan döngüsünden ikincisi olan Öküzler, güvenilir, sağdık ve görev bilinci yerinde kişiler için kullanılan bir burçtur.

Öküz burcu özellikleri nelerdir?

Burcun genel özelliklerine bakıldığında sabırlı, cesur, sadık ve tutucu oldukları dikkat çekmektedir. Çin takviminde bu ayda doğan kişilerin çok sabırlı oldukları bilinmektedir. Ayrıca bir katır kadarda inatçı ve azimli oldukları burç özellikleri arasında yer alırken öküzler başkalarının eğlenmek için geldiği bu alemde çalışmak ve çabalamak için bulunurlar denilmektedir. Son derece zeki olan öküzler olaylara yaklaşımları ile farklılıklarını göstermektedir. Romantik ve duygulu olmamaları ile bilinen öküzler duygularını kolay kolay belli edemezler. Karşı cinse karşı büyük ilgi çeken kişiler olan öküzler son derece sadıktırlar. Öküzlerden aldatanı son derece az bulunmaktadır. Öküzlerin en iyi anlaşacakları burçlar ise koyun yılında doğanlardır.



Son Güncelleme: 12.02.2021 17:09
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