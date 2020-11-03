Okulum temiz projesi nedir, başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz proje detayları ve başvuru ekranı

MEB tarafından okulların temizliği ve hijyeninin hedeflendiği bir projeye imza atıldı. TSE ile yürütülen projede "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında okulların temiz tutulması için Okulum Temiz projesi yürütülmeye başlandı.

Okulların bu projeye başvurabilmesi için ise bazı şartlar aranıyor. Bu şartları yayınlayan MEB, okullarda belirlenen talimatları eğitimlerin ve eylem planlarının yerine getirilmiş olmasını beklemektedir. Bu şartları tamamlayan okullara denetim yapılacak. Denetimde kabul görülen okullar ise Okulum Temiz belgesini almaya hak kazanacaklar.