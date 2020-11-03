İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Okulum temiz projesi nedir, başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz proje detayları ve başvuru ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından TSE ile yürütülen Okulum Temiz projesi ile gerekli şartları yerine getiren okullara Okulum Temiz belgesi verilmektedir. Projeye dahil olmak isteyen okulların hijyen gerekliliklerini yerine getirmesi beklenmektedir.

03 Kasım 2020 Salı 18:34
Okulum temiz projesi nedir, başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz proje detayları ve başvuru ekranı
Takip Et:

MEB tarafından okulların temizliği ve hijyeninin hedeflendiği bir projeye imza atıldı. TSE ile yürütülen projede "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" kapsamında okulların temiz tutulması için Okulum Temiz projesi yürütülmeye başlandı.


Okulların bu projeye başvurabilmesi için ise bazı şartlar aranıyor. Bu şartları yayınlayan MEB, okullarda belirlenen talimatları eğitimlerin ve eylem planlarının yerine getirilmiş olmasını beklemektedir. Bu şartları tamamlayan okullara denetim yapılacak. Denetimde kabul görülen okullar ise Okulum Temiz belgesini almaya hak kazanacaklar.



Son Güncelleme: 03.11.2020 18:34
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
OkulumtemizBaşvuruMeb
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
MasterChef Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
AK Parti'nin eski gençlik kolları başkanı depremde hayatını kaybetti
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
Bolu'ya kışın ilk karı düştü
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
BİM 3 kasım aktüel ürünler kataloğu açıklandı
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Ataşehir'de çöp kutusunda patlama
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti
Sarıyer'de ailesiyle tartışan bir genç denize atlayarak intihar etti

Popüler Haberler

En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Okulum temiz projesi nedir, başvurusu nasıl yapılır? Okulum temiz proje detayları ve başvuru ekranı
Show TV Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu
Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı kaç TL oldu? Kasım ayı kira artışı kaç tl olacak? Örnek kira hesaplaması
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
KYK borçları yapılandırılacak mı, yapılandırma geldi mi? 2020 KYK borcu affı kapsamı
Vartolu diziye veda mı etti, Çukur'dan ayrıldı mı? Erkan Kolçak Köstendil Çukur'a vedası
Tarifeye ek telefon alabilirmiyim? Fatura ve tarifeye ek telefon şartları
Çukur Efsun ölüyor mu? Damla Sönmez diziden ayrılacak mı? Çukur yeni bölümden ilk sahne!
Tik Tok para kazandıracak! Tiktok kullanıcıları için videolarından para kazanma programı sızdırıldı
ATV Gel Dese Aşk dizisinin yayın günü ve tarihi açıklandı!
Kanalların yayın akışları 9 Ağustos Cuma - ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV yayın akışları! Tv'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Konut kredisi yapılandırması nasıl yapılır? Banka konut kredisi transferi ve yapılandırması
Katılım bankaları İhtiyaç, Taşıt ve Konut Finansmanı Hesaplama
İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağış var mı? İzmir 5 günlük hava durumu
Gelinim Mutfakta Zeynep neden yarışmadan ayrıldı, neden yok? Zeynep geri dönecek mi?
Netflix'in yeni dizisi Kulüp'ün oyuncuları belli oldu!
Ayda isminin anlamı nedir? Ayda ne demektir?
Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu
Market bayiliği almak istiyorum, hangi firmalar bayilik veriyor? 2020

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.