Okullarda kantinler ne zaman açılacak? Okul kantinleri açılacak mı, ne zaman açılıyor?

Pandemi sonrası eğitime uzaktan eğitim şeklinde devam edilmişti. Alınan yeni kararla 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul kantinlerinin de açılacağını duyurdu.

Kantincilerin duruma dikkat çekildi

12 Ekim’de yüz yüze eğitim başlamıştı. Bakan Selçuk okulların açılmasının ardından kantincilerin de durumuna değindi.

Bakan Selçuk 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kantinlerin kapalı olduğuna dikkat çekerek bu süreçte kantincilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ve bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlardaki kantinlerin 19 Ekim’de açılmasına karar verdiklerini duyurdu.