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Okullarda kantinler ne zaman açılacak? Okul kantinleri açılacak mı, ne zaman açılıyor?

Okullarda kantinler ne zaman açılacak, Okul kantinleri açılacak mı ve ne zaman açılıyor soruları merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı kantinlerin açılış tarihini duyurdu.

20 Ekim 2020 Salı 18:59
Okullarda kantinler ne zaman açılacak? Okul kantinleri açılacak mı, ne zaman açılıyor?
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Pandemi sonrası eğitime uzaktan eğitim şeklinde devam edilmişti. Alınan yeni kararla 8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul kantinlerinin de açılacağını duyurdu.


12 Ekim’de yüz yüze eğitim başlamıştı. Bakan Selçuk okulların açılmasının ardından kantincilerin de durumuna değindi.

Kantincilerin duruma dikkat çekildi

Bakan Selçuk 13 Mart 2020 tarihinden itibaren kantinlerin kapalı olduğuna dikkat çekerek bu süreçte kantincilerin yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ve bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlardaki kantinlerin 19 Ekim’de açılmasına karar verdiklerini duyurdu.



Son Güncelleme: 20.10.2020 18:59
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Anahtar Kelimeler:
KantinOkul
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