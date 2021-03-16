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Okula giden öğretmenlerin aracı şarampole devrildi! Yaralılar Var!

Sabah erken saatlerde Niğde Çiftlik ilçesindeki okullarına derse giden öğretmenlerin aracı yoldaki buzlanma sebebiyle kayarak şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan 3 öğretmen yaralandı.

16 Mart 2021 Salı 19:41
Okula giden öğretmenlerin aracı şarampole devrildi! Yaralılar Var!
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3 öğretmenin yaralandığı trafik kazası sabah erken saatlerde Niğde Çiftlik ilçesinde yaşandı.

İlçeye bağlı bir okulda görevli olan öğretmenler bu sabah erken saatlerde otomobil ile okula gitmek için yolda çıktı. İçinde 3 öğretmenin bulunduğu araç karayolunda seyir halindeyken, yoldaki gizli buzlanma sebebiyle sürücü kontrolünü kaybetti.

3 ÖĞRETMEN YARALANDI

Yolda bir süre savrulan otomobil. şarampole devrildi ve araç içinde bulunan 3 öğretmen çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı atlatan öğretmenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerinde 112 sağlık personeli sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler yaralı öğretmenleri olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Öğretmenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 16.03.2021 19:41
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Anahtar Kelimeler:
NiğdeTrafik Kazası
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