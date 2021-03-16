Okula giden öğretmenlerin aracı şarampole devrildi! Yaralılar Var!

3 öğretmenin yaralandığı trafik kazası sabah erken saatlerde Niğde Çiftlik ilçesinde yaşandı.
İlçeye bağlı bir okulda görevli olan öğretmenler bu sabah erken saatlerde otomobil ile okula gitmek için yolda çıktı. İçinde 3 öğretmenin bulunduğu araç karayolunda seyir halindeyken, yoldaki gizli buzlanma sebebiyle sürücü kontrolünü kaybetti.
3 ÖĞRETMEN YARALANDI
Kaza yerine gelen ekipler yaralı öğretmenleri olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Öğretmenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 16.03.2021 19:41