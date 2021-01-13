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Okula devam ederken otomatik askerlik tecil olur mu?

Üniversiteye hazırlanan veya üniversite okuyan erkek öğrencilerin merak ettiği sorulardan bir tanesi, askerlik tecilini üniversitenin yapıp yapmadığı. Peki, üniversite otomatik olarak askerli tecili yapabiliyor mu? İşte detaylar...

13 Ocak 2021 Çarşamba 03:23
Okula devam ederken otomatik askerlik tecil olur mu?
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Askerlik yaşına henüz gelmeyen ancak üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, askerliği otomatik olarak tecil ediyor. Yani 20 yaşından küçükseniz ve üniversiteye kayıt yaptırmışsanız, askerliğiniz tecil edilmiştir. Üniversite eğitiminizi bitirene kadar, tecil işlemleri otomatik olarak yapılır.

 

Ancak 20 yaş ve üzeriyseniz ve askerlik yaşınız geldiyse, tecil işlemlerini üniversite yapmaz. 20 yaşın üstünde üniversiteye kayıt yaptırıyorsunuz, üniversite sizden askerlik ile ilişkiniz olmadığına dair belge ister. O belgeyi almak için, askerliğinizi tecil ettirmeniz gerekir. Bu sebepten dolayı, 20 yaş ve üstündeyseniz askerliğinizi üniversite değil siz tecil ettirmelisiniz.



Son Güncelleme: 13.01.2021 03:23
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Askerlik IşlemleriAskerlik TecilTecil IşlemleriÜniversite
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