Okula devam ederken otomatik askerlik tecil olur mu?

Askerlik yaşına henüz gelmeyen ancak üniversiteye kayıt olan öğrencilerin, askerliği otomatik olarak tecil ediyor. Yani 20 yaşından küçükseniz ve üniversiteye kayıt yaptırmışsanız, askerliğiniz tecil edilmiştir. Üniversite eğitiminizi bitirene kadar, tecil işlemleri otomatik olarak yapılır.

Ancak 20 yaş ve üzeriyseniz ve askerlik yaşınız geldiyse, tecil işlemlerini üniversite yapmaz. 20 yaşın üstünde üniversiteye kayıt yaptırıyorsunuz, üniversite sizden askerlik ile ilişkiniz olmadığına dair belge ister. O belgeyi almak için, askerliğinizi tecil ettirmeniz gerekir. Bu sebepten dolayı, 20 yaş ve üstündeyseniz askerliğinizi üniversite değil siz tecil ettirmelisiniz.