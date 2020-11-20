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Okul servis ücretleri iade edilecek mi, ne olacak? Okul servis ücreti geri alınabilir mi?

Covit-19 salgınından dolayı yüz yüze eğitime ara vererek online eğitime geçen özel okulların, velilerin peşin ödedikleri servis ücretlerini geri verip vermeyeceği vatandaşlar arasında merak konusu olmuştur.Peşin ödenen servis ücreti nasıl geri alınır? Özel okullar geri ödeme yapacak mı?

20 Kasım 2020 Cuma 20:13
Okul servis ücretleri iade edilecek mi, ne olacak? Okul servis ücreti geri alınabilir mi?
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Çocuklarını okullara evleri uzak olduğundan ve sokaklardaki tehlkelerden korumak isteyen aileler çocuklarını servisle okula gönderdiklerinden dolayı son alınan pandemi dönemi kararlarından dolayı okullar yıl sonuna kadar tatil edilmiştir. Servis ücretlerini peşin ödeyen aileler verdikleri ücretleri geri alıp almayacağı konusunda merak içerisindedir. Servis ücretlerinin durumunun ne olacağı hakkında vatandaşlar araştırma içerisindedir. Veliler okul servis ücretlerinin geri alınıp alınmayacağı sorusuna cevap bulmak için araştırma yapmaktadır. Servisçiler ise veliler yaptığı açıklamada paralarının kendilerinde olmadığını özel okullarda olduğunu söylemişlerdir. Bu açıklamayı duyan veliler çareyi Tüketici Hakem Heyetine başvurmakta bulmuştur.

Veliler alınan koronavirüs önlemlerinden dolayı kapatılan okullara gönderemedikleri çocukları için herhangi bir hizmet alamadıklarından şaşkına dönmüşlerdir. Veliler arama motorlarında peşin ödenen servis ücretlerinin nasıl geri alınacağı sorusuna yanıt aramaktadır.

Servis Ücretleri İade Edilir Mi?

Okullar yeniden uzaktan eğitim ile derslere devam edeceğinden, servis ücreti konusunda tartışmalar yeniden gündeme geldi. Genel olarak çocuklarının eğitimleri için özel okulları tercih eden aileler, peşin olarak ödedikleri servis ücretlerinin iade edilmesini talep etmektedirler. Salgın döneminde iş yapamayan servis şoförlerinden bazıları boşta olan araçlarının filyasyon ekipleri için ya da toplu ulaşımda çalıştırılabilineceğini belirtmişlerdir.


Salgının artmasından dolayı her geçen gün yeni önlemler alındığından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘ Okullar eğitime yıl sonuna kadar online olarak devam edecek’  açıklamasını yapmıştır. Aileler paralarının peşine düşerken, pandemiden dolayı çalışamayan şoförler ise destek istiyorlar. Genellikle çocukları özel okulda olan aileler, kayıt yaptırırken servis parasını da peşin verdiklerini belirten aileler mağdurluk yaşadıklarını belirtmektedir.

Bir Çok Aile Servis Ücretlerini Geri Alamıyor

Çocuğunu özel okula gönderen 6. sınıfa giden Özgür Özkan,  Özel okulların yeni kayıt aldığı dönemde fiyatlarına %15-20 oranında zam yapmalarına rağmen, uzaktan eğitim verdikleri için bile olsa velilerin talep ettiği indirimi yapmadıklarını belirtti. Bunun yanı sıra sene başında kayıt yaptırılırken yönetmeliğe aykırı olarak yemek, servis, kitap gibi ücretlerin zorunlu olarak sunulduğunu söyledi. Dönem ortasında bu yaşanan durumlardan dolayı velilere para iadesi yapmayan özel okulların dönem sonunda geri ödeme yapıp yapmayacakları meçhuldür. Velilerin her zaman özel okullara finans kaynağı olmasından bıktıklarını belirtmiştir. Birçok UKOME’nin belirlemiş olduğu ücretin üzerinde rakamlarla kayıt alan okulların olduğunu da belirtmiştir.  Bu sebeplerden ötürü velilerin her geçen gün hakem heyetine başvurularının olduğunu da söylemiştir.

Tüketici Hakem Heyetine Başvurduk!

Çocuğunu özel bir okulun lisesine gönderen veli, servis hizmetinden yararlanmadığı için verdiği paranın iadesi için talepte bulunduğunu belirterek, çocuğunun kaydını yaparken, servisi içinde anlaşma yaptırmasının söylendiğini belirtmiştir. Bu anlaşma görülmeden servis ücretinin de tahsil edildiğini söyleyen veli, bu duruma itiraz ettiğini söyledi. UKOME’nin yaptığı açıklamalrda belirtmiş olduğu fiyatlara kıyasla servisin kendisinden aldığı ücret arasında yüksek bir fark olduğu için avukatları tarafından Tüketici Hakem Heyetine dava açtığını söyleyen veli davayı kazandığını açıklamıştır. Servis şirketi ise karara itiraz ettiğinden dolayı davanın 1 yıl sürmesine rağmen davanın kazanıldığını ve haklı olduklarını söylemiştir.  Bunlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okulların bağlı oldukları kurumların, bu paraların ödenmesi ile ilgili karar aldıkları ise bilinmektedir.

Bu Konunun Muhatabı Servisçi Değil, Özel Okul Ve Aracı Firmalardır!

 İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk ise, Devlet okullarında çocukları okuyan vatandaşların, servisçilere ödediği herhangi bir paranın olmadığını belirtmiştir. Servisçilerin de çalışmaları karşılığında velilerden para alamadıklarını da belirten Öztürk, Özel okullardaki eğitimin devlet okullarından daha önce başladığını söylemiştir. Bu kurumlara verilen paraların toplanarak, aracı firmaya ya da servisçiye gitmediğini belirterek bu konunun muhatabının servisçiler olmadığını belirterek özel okullar ve aracı firmaların olduğunu söylemiştir. Vatandaşlara tavsiyede bulunan Öztürk, aldıkları hizmet kadar ücret ödemeleridir. Ya da aylık olarak ödemelerini yapmalarını söylemiştir. Genel olarak taşıması yapılmayan bir yılın parasını peşin ödemeleri gereken velilerin kaybeden taraf olduğu şeklinde konuşmuştur.



Son Güncelleme: 20.11.2020 20:13
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ServisTaşımaözel OkulPara IadesiPandemiOnline EğitimUKOME
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