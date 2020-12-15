Okul müdürüne sandalye fırlattı,hapis istemiyle dava açıldı

Okul müdürü ile öğretmen arasında ki tartışma Eylül ayı başında Trabzon Arsin'de yaşandı.

TANIKLAR MÜDÜRÜN LEHİNE İFADE VERDİ

Anlatılan bilgilere göre ilçede bulunan bir ilkokulun müdür T.Ö eylül ayında seminer çalışmaları olduğu gün okulda görevli öğretmenin çalışmaya katılmadığını tespit edip, öğretmen hakkında tutanak düzenledi. Daha sonra okul müdürü T.Ö tuttuğu tutanağı seminer çalışmasına katılmayan bayan öğretmene tebliğ etti ve ikili arasında tartışma geçti. Duruma sinirlenen öğretmen kendisine tebliğ edilen tutanağı yırttı ve attı. Daha sonra okul müdür olduğu yer terk etti ve bahçeye çıktı. Öğretmen ile okul müdür bir süre sonra tekrar bahçede karşı karşıya geldi ve aralarında tekrardan sözlü tartışma başladı.Hakaretlerini sürdürdüğü öne sürülen kadın öğretmen, tartışma sırasında, okul girişinde bulduğu sandalyeyi müdüre fırlattı. Taraflar, bahçede bulunan diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sakinleştirilirken, okul müdürü, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlokulda yaşanan bu olay sonrasında adli ve idari soruşturmalar başladı. Okul müdürünün şikayetçi olması sebebiyle kadın öğretmenin ve olaya şahit olan diğer öğretmenlerin ifadeleri alındı. Olaya şahit olan görgü tanıkları ise okul müdürü lehine ifade verdi.

CEZA ALMASI DURUMUNDA MESLEKTEN MENEDİLMESİ TALEP EDİLDİ

Soruşturma tamamlanırken, kadın öğretmen hakkında ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘kamu görevlisine görevi nedeniyle alenen hakaret ve basit tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi. Olayda kullanılan sandalye, iddianameye ‘silah’ olarak girerken, öğretmen hakkında da, 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, ayrıca 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan öğretmen H.A.’nın ceza alması durumunda meslekten menedilmesi de talep edildi.