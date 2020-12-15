Okul müdürüne sandalye fırlattı,hapis istemiyle dava açıldı

Okul müdürü ile öğretmen arasında ki tartışma Eylül ayı başında Trabzon Arsin'de yaşandı.
TANIKLAR MÜDÜRÜN LEHİNE İFADE VERDİ
İlokulda yaşanan bu olay sonrasında adli ve idari soruşturmalar başladı. Okul müdürünün şikayetçi olması sebebiyle kadın öğretmenin ve olaya şahit olan diğer öğretmenlerin ifadeleri alındı. Olaya şahit olan görgü tanıkları ise okul müdürü lehine ifade verdi.
CEZA ALMASI DURUMUNDA MESLEKTEN MENEDİLMESİ TALEP EDİLDİ
Soruşturma tamamlanırken, kadın öğretmen hakkında ‘silahla kasten yaralamaya teşebbüs’, ‘kamu görevlisine görevi nedeniyle alenen hakaret ve basit tehdit’ suçlarından iddianame düzenlendi. Olayda kullanılan sandalye, iddianameye ‘silah’ olarak girerken, öğretmen hakkında da, 2 yıldan 3.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, ayrıca 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak olan öğretmen H.A.’nın ceza alması durumunda meslekten menedilmesi de talep edildi.