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Okul bahçesinde silahla ateş açan şüpheli paylaşımı sonrasında yakalandı

23 Nisan günü İstanbul Bahçelievler'de bir okul bahçesine elinde silah giren, havaya ateş açarak, emniyet görevlilerine hararet eden ve bunu videoya çekip sanal alemde paylaşan şüpheli kişi yakalandı.

25 Nisan 2021 Pazar 17:25
Okul bahçesinde silahla ateş açan şüpheli paylaşımı sonrasında yakalandı
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23 Nisan günü İstanbul Bahçelievler'de bir okulun bahçesinden yaşanan olay polisi hareket geçirdi.

23 Nisan günü resmi tatil ve korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamanın uygulandığı saatler içinde İstanbul Bahçelievler'de bir okulun bahçesine giren, elinde silah ile havaya ateş açıp, emniyet görevlilerine hakaret edip bunu sosyal medyada yayınlayan kişiyi gören polis ekipleri hemen harekete geçti.

Yaşı 18'den küçük çıktı

Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken videoyu izleyen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında videodaki kişinin M.K isimli kişi olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler kişinin evini tespit etti ve yapılan baskında M.K kıskıvrak gözaltına alındı. Emniyette yapılan kimlik sorgulamasında kişinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi. Ayrıca bu kişinin silahı yine kendisi gibi 18 yaşından küçük B.C.B isimli kişiden temin ettiği öğrenildi.

İki şüpheli emniyetteki işlemlerinden sonra sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:25
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBahçelievler
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