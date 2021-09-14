Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’de oynadıkları Göztepe karşılaşması sonrasında bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamada ‘’4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron duygu’’ sözlerini sarf etmişti. Bu açıklamayla beraber ‘’Oksimoron duygu ne demek? Oksimoron sözlük anlamı nedir?’’ sorularının cevaplarını merak eden insanlar arama motorlarını meşgul etmeye başladı.

Oksimoron Duygu Ne Demek?

Oksimoron Sözlük Anlamı Nedir?

Birbirinden tamamen farklı olan veya birbiriyle çelişen iki kavramın aynı anda kullanılmasına oksimoron adı verilmektedir. Oksimoron kelimesi genellikle anlamı derinleştirme veya cümlelere edebi bir hava katma amacı ile kullanılmaktadır.

Zıt anlamlardaki iki kelimenin bir arada kullanılması anlamına gelen oksimoron kelimesi genel olarak sıfat tamlamalarında kullanılır. Tarafsız taraftar, tatlı acılık, zorunlu bağış ve orijinal kopya gibi kelimeler oksimoron kavramına önek olarak gösterilebilir.