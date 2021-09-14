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Oksimoron duygu ne demek? Oksimoron sözlük anlamı nedir?

Son olarak Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın telafuz ettiği ‘’oksimoron duygu’’ kelimesi bir çok insanın dikkatini çekti. Peki oksimoron duygu ne demek? Oksimoron sözlük anlamı nedir? İşte yanıtları...

14 Eylül 2021 Salı 10:34
Oksimoron duygu ne demek? Oksimoron sözlük anlamı nedir?
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Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig’de oynadıkları Göztepe karşılaşması sonrasında bazı açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklamada ‘’4 maçta sıfır puanda kalmak oksimoron duygu’’ sözlerini sarf etmişti. Bu açıklamayla beraber ‘’Oksimoron duygu ne demek? Oksimoron sözlük anlamı nedir?’’ sorularının cevaplarını merak eden insanlar arama motorlarını meşgul etmeye başladı.

Oksimoron Duygu Ne Demek?

Birbirinden tamamen farklı olan veya birbiriyle çelişen iki kavramın aynı anda kullanılmasına oksimoron adı verilmektedir. Oksimoron kelimesi genellikle anlamı derinleştirme veya cümlelere edebi bir hava katma amacı ile kullanılmaktadır.

Oksimoron Sözlük Anlamı Nedir?

Zıt anlamlardaki iki kelimenin bir arada kullanılması anlamına gelen oksimoron kelimesi genel olarak sıfat tamlamalarında kullanılır. Tarafsız taraftar, tatlı acılık, zorunlu bağış ve orijinal kopya gibi kelimeler oksimoron kavramına önek olarak gösterilebilir.


Son Güncelleme: 14.09.2021 10:34
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