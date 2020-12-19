Oksijen tüpü patlaması nasıl ve neden olur? Oksijen tüpü patlama sebepleri nelerdir?

Gaziantep’teki bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıntılı bilgisi mevcut olmayan patlama haberinden sonra insanlar oksijen tüpünün neden ve nasıl patladığıyla ilgili intenette aramalar yapmaya başladı. Oksijen tüpü neden patlar? Patlama nasıl meydana gelir?
Oksijen tüpü patlaması neden meydana gelir?
Oksijen tüplerinde sade oksijenin, oksijen konsantrasyonunun %100’e yaklaştığı zamanlarda ısıya gerek olmaz ve kendi kendine yanmaya başlar.
Patlama gerçekleşirse, tüpün gövdesi bir tarafa, valfi bir tarafa tıpkı roket gibi içerisindeki oksijen tükenene kadar uçarak gider ve karşısına ne çıkarsa zarar verir.
Bu patlama şekli gerçek gress yağında meydana gelir ve oksijen tüpleri kesinlikle gress yağları ile birbirine değmemelidir. Yağlı eldivenler de aynı etkiyi oluşturmaktadırlar. Yağlı bir yemeği ya da yiyeceği elinizler tükettiyseniz ve ellerinizi yeterince temizlememişseniz, kesinlikle oksijen tüpünü ellerinizle açmaya çalışmayın.