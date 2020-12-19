Oksijen tüpü patlaması nasıl ve neden olur? Oksijen tüpü patlama sebepleri nelerdir?

Gaziantep’teki bir hastanede meydana gelen oksijen tüpü patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıntılı bilgisi mevcut olmayan patlama haberinden sonra insanlar oksijen tüpünün neden ve nasıl patladığıyla ilgili intenette aramalar yapmaya başladı. Oksijen tüpü neden patlar? Patlama nasıl meydana gelir?

Oksijen tüpü patlaması neden meydana gelir?

Oksijen tüplerinde sade oksijenin, oksijen konsantrasyonunun %100’e yaklaştığı zamanlarda ısıya gerek olmaz ve kendi kendine yanmaya başlar.

Yağ sade oksijen ile bir araya geldiğinde patlamalar oluşur ve yanma başlar. Bu sebeple yağlı el ile oksijen tüpüne dokunulmamalıdır. Yağ ve oksijen ısı yayan bir tepkimeye girerek hızlı ve ani bir şekilde tüpün kaçak olan noktasından ısınmasına, yanmasına ve patlamasına neden olabilir.

Patlama gerçekleşirse, tüpün gövdesi bir tarafa, valfi bir tarafa tıpkı roket gibi içerisindeki oksijen tükenene kadar uçarak gider ve karşısına ne çıkarsa zarar verir.

Bu patlama şekli gerçek gress yağında meydana gelir ve oksijen tüpleri kesinlikle gress yağları ile birbirine değmemelidir. Yağlı eldivenler de aynı etkiyi oluşturmaktadırlar. Yağlı bir yemeği ya da yiyeceği elinizler tükettiyseniz ve ellerinizi yeterince temizlememişseniz, kesinlikle oksijen tüpünü ellerinizle açmaya çalışmayın.

Oksijen tüp regülatörlerine yağlı elleriniz ile dokunmayınız. Yağ sade oksijen ile bir araya geldiği zaman ani patlamalar meydana gelebilir!