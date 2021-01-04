OKEY 101 nasıl oynanır, 101 okey oyun kuralları nedir?

101 en sevilen masa oyunları arasında yer almaktadır. Okeyden biraz farklı olan 101 temelde taş dizilimi açısından aynıdır. Oyunda dört farklı renk ve 13 sayı bulunmaktadır. Oyunda yer alan sayılar mavi, sarı, kırmızı ve siyahtır.

101 Okey Nasıl Oynanır?

101 Okeyde üç kişiye 21, bir kişiye 22 tane taş dağıtılır. Geriye kalan taşlar ise ortaya çekilmek için koyulur. 22 taşın verildiği kişi oyuna ilk başlayan kişidir ve taş çekmeden yanındaki kişiye taş atarak oyunu başlatır.

Oyunda okeyde olduğu gibi aynı numaralardan en az üç renk ya da ardışık sayıların aynı renklerinden üç tane sayı bulunması ile per yapılır. Oyun iki biçimde oynanabilmektedir. Bunlardan birisi oluşturulan perlerin ortasında yer alan sayıların toplamının 34 etmesi ya da perlerde yer alan sayıların tamamının 101 etmesi halinde kişi elindeki perleri masaya indirir. Bir kişinin taşlarını masaya indirebilmesi yani elini açabilmesi için elinin 101 ya da 34 etmesi şarttır. Ayrıca eli 34 sayısını tutturmayan kişiler yan tarafın attığı taşı alamaz. Atılan taş ile 34 ediyor ise alabilirler. Elini açan kişiler diğer açan kişilerin eline taş ekleyerek elindeki sayıları azaltabilirler.

101’de Okey Nedir?

101 oyununda okey her taşın yerine kullanılabilen bir taştır. Okey belirlenirken seçilen taşın aynı renginin bir üst sayısı okeydir.

101’de Çift Nasıl Açılır?

101 oyununda çift açılması için aynı renkte ve aynı sayıda iki taştan beş tane biriktirilir. Oyunun başında çift biriktirmeye başlayan kişi çift açmaz ise ceza puanı alır.

101’de Kazanan Neye Göre Belirlenir?

101’de en fazla puana sahip kişi oyunu kaybederken en az puaı alan kişi oyunun kazanıdır. Oyunda biten kişi -101, elini açamayan kişi 202 ceza alan kişi ise 101 puan alır.