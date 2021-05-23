OK Boomer ne demek, anlamı nedir?

İntenet ortamında çok fazla vakit geçiren genç neslin daha fazla hakim olduğu “boomer” terimi, sosyal medya ve canlı yayın platformu olan Twitch’te yer alan sohbet kısmında yayın yapanlar tarafından sık sık kullanılıyor. Normal yaşamda gençler tarafından tercih edilen; hacı, hoca, moruk, abi, usta, kaptan, dayı gibi terimlerin sanal yaşamdaki karşılığı “boomer”dır.

Boomer’ın anlamı ne?

Sosyal medya üzerinde sık sık karşımıza çıkan “OK Boomer” terimi, “Tamam babalık, haklısın”, “Yav he he moruk” gibi anlamlar için kullanılmakta. Küçümseme, dalga geçme amacı olan bu terim, yeni neslin çağa uyum sağlayamadıkları ve gençleri anlayamadıkları için eleştirmek amacı ile kullanılmakta.

OK Boomer kelimesi ne anlama geliyor?

OK Boomer terimi, ilk defa yaşlı bir adamın videosu içinde; Y ile Z kuşaklarının Peter Pan sendromu olduklarına, büyümeyi istemediklerini ve gençlik zamanlarında sahip oldukları ütopik ideallerinin de bir şekilde yetişkinliğe evrileceği düşüncesinde olduklarını söylemesiyle ortaya çıkmıştır.

Sanal dünyada 2019 yılından bu yana kullanılmakta olan “OK boomer” terimi, basmakalıp tutumları kabul etmemek ya da dalga geçmek amacıyla kullanılan bir terimdir.

Bu terim kimilerince yaş ayrımcılığı olarak kabul edilse de, Yeni Zelanda Milletvekili Chlöe Sqarbrick’in başka bir üyeye cevap amacıyla kullanması da dahil yaşlı nesil tarafından da kullanılan ve birçok öneği olan bir terimdir.

Boomer kalmanın anlamı nedir?

Yeni neslin “konuya Fransız kalmak” deyimini telaffuz etme şekilleri “boomer kalmak”tır. Gençler bu terimi, gelişmeler ile gündemden geri kalanlar için kullanıyor.