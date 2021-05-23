İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

OK Boomer ne demek, anlamı nedir?

Twitch’te gerçekleştirilen canlı yayınlar sırasında kimi hal ve hareketleri kısa şekilde anlatmak ve özetlemek amacıyla farklı farklı kelimeler türetiliyor. Bu kelimeler arasında yer alan “boomer” son zamanların en popüler kelimelerinden birisi. Peki, OK Boomer ne demek, anlamı nedir? İşte detaylar…

23 Mayıs 2021 Pazar 19:33
OK Boomer ne demek, anlamı nedir?
Takip Et:

İntenet ortamında çok fazla vakit geçiren genç neslin daha fazla hakim olduğu “boomer” terimi, sosyal medya ve canlı yayın platformu olan Twitch’te yer alan sohbet kısmında yayın yapanlar tarafından sık sık kullanılıyor. Normal yaşamda gençler tarafından tercih edilen; hacı, hoca, moruk, abi, usta, kaptan, dayı gibi terimlerin sanal yaşamdaki karşılığı “boomer”dır.

Boomer’ın anlamı ne?

Sosyal medya üzerinde sık sık karşımıza çıkan “OK Boomer” terimi, “Tamam babalık, haklısın”, “Yav he he moruk” gibi anlamlar için kullanılmakta. Küçümseme, dalga geçme amacı olan bu terim, yeni neslin çağa uyum sağlayamadıkları ve gençleri anlayamadıkları için eleştirmek amacı ile kullanılmakta.

OK Boomer terimi, ilk defa yaşlı bir adamın videosu içinde; Y ile Z kuşaklarının Peter Pan sendromu olduklarına, büyümeyi istemediklerini ve gençlik zamanlarında sahip oldukları ütopik ideallerinin de bir şekilde yetişkinliğe evrileceği  düşüncesinde olduklarını söylemesiyle ortaya çıkmıştır.

OK Boomer kelimesi ne anlama geliyor?

Sanal dünyada 2019 yılından bu yana kullanılmakta olan “OK boomer” terimi, basmakalıp tutumları kabul etmemek ya da dalga geçmek amacıyla kullanılan bir terimdir.

Bu terim kimilerince yaş ayrımcılığı olarak kabul edilse de, Yeni Zelanda Milletvekili Chlöe Sqarbrick’in başka bir üyeye cevap amacıyla kullanması da dahil yaşlı nesil tarafından da kullanılan ve birçok öneği olan bir terimdir.

Boomer kalmanın anlamı nedir?

Yeni neslin “konuya Fransız kalmak” deyimini telaffuz etme şekilleri “boomer kalmak”tır. Gençler bu terimi, gelişmeler ile gündemden geri kalanlar için kullanıyor.


Son Güncelleme: 23.05.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ok Boomer Ne DemekOk Boomer Anlamı Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
Peygamber Efendimizin (S.A.V) en sevdiği isimler listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
TV8’de staj ve iş için Acunmedya Akademi Eğitimi başvurusu nasıl yapılır?
Boomer ne demek, anlamı nedir?
Boomer ne demek, anlamı nedir?
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları
Hacamat nedir, nasıl yapılır? Kimler hacamat yapar? Hacamatın faydaları
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?
2021 Halkalı Güneş tutulması nedir, ne zaman gerçekleşecek? Halkalı güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

Popüler Haberler

Emeklinin 3 yıllık sözüne Akbank'tan 1300 TL promosyon imkanı
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Anneler 152. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evde doğal ve kolay cilt bakımı yapmak için maske hazırlanış tarifleri 2021
TRT1 yeni dizisi Kıbrıs Ada Kışı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Sol Yanım dizisi Zeynep kimdir? Tuğçe Açıkgöz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
E-nabız şifresi nasıl değiştirilir? E-nabız e-devlet şifresi olmadan giriş yapılır mı?
Kanada güncel asgari ücret tutarları 2021
Altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı TAMAMDIR
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Uyanış: Büyük Selçuklu yeni son bölüm izle
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Bugün gram altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Maraşlı 19. bölüm ATV canlı izle – 24 Mayıs 2021 Pazartesi tek parça Maraşlı yeni son bölüm izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.