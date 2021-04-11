Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek günah mı?

Ramazan'a 1 gün kaldı ve ibadetini tam olarak yerine getirmek isteyen vatandaşların aklına çeşitli sorular gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de oje sürmek orucu bozar mı?

Kadınların sıklıkla tercih ettiği kozmetik ürünlerinin başında gelen oje, orucu bozar mı sorusu kafaları karıştırmaya devam ederken, bu duruma açıklık getirdik.lu iken oje orucu bozmaz ama abdest konusunda engel oluşturur.

Orucun amacı; yemek, içmek ve cinsel münasebetten uzak durmak olduğu için ojenin bunlarla alakası olmadığından orucu bozucu bir durum teşkil etmez. Fakat abdest için engeldir. Bu nedenle oje sürmenin oruca herhangi bir yaptırımı yoktur. Oruç tutarken de oje sürülebilir. Dediğimiz gibi oje tınak üzerinde kalıntı bir madde oluşturduğu için abdeste manidir. Namaz kılacaklar için önerilmez.

Tınakları renklendirmek için kullanılanoje, teknik olarak orucu bozmaz. Gusül abdesti olan Müslüman bir kadın niyet etmek suretiyle ramazan orucunu tutabilir.