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Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek günah mı?

Ramazan yaklaştı. Oruç tutarak ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşın aklına çeşitli sorular gelmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de oruçlu iken oje sürülürse orucu bozar mı? sorusu oldu. Bizde siz değerli okuyucularımız için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklaması doğrultusunda bu soruyu cevaplıyoruz. İşte tüm detaylar haberimizde!

11 Nisan 2021 Pazar 18:38
Oje sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken oje sürmek günah mı?
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Ramazan'a 1 gün kaldı ve ibadetini tam olarak yerine getirmek isteyen vatandaşların aklına çeşitli sorular gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de oje sürmek orucu bozar mı? 

Kadınların sıklıkla tercih ettiği kozmetik ürünlerinin başında gelen oje, orucu bozar mı sorusu kafaları karıştırmaya devam ederken, bu duruma açıklık getirdik. Oruçlu iken oje orucu bozmaz ama abdest konusunda engel oluşturur. 

Orucun amacı; yemek, içmek ve cinsel münasebetten uzak durmak olduğu için ojenin bunlarla alakası olmadığından orucu bozucu bir durum teşkil etmez. Fakat abdest için engeldir. Bu nedenle oje sürmenin oruca herhangi bir yaptırımı yoktur. Oruç tutarken de oje sürülebilir. Dediğimiz gibi oje tınak üzerinde kalıntı bir madde oluşturduğu için abdeste manidir. Namaz kılacaklar için önerilmez. 

Tınakları renklendirmek için kullanılanoje, teknik olarak orucu bozmaz. Gusül abdesti olan Müslüman bir kadın niyet etmek suretiyle ramazan orucunu tutabilir. 




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:38
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Anahtar Kelimeler:
OruçOjeRamazanOrucu Bozan
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