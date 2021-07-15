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Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri

Genel olarak kadınların sıkça karşılaştığı durumlardan biri olan giysilerine bulaşan oje lekeleri günlük sıkıntıların başında geliyor. Pek çok kişi 'Oje lekesi nasıl çıkarılır?' sorusunun yanıtı araştırmaya başladı. Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemlerini sizler için yazımızda derledik.

15 Temmuz 2021 Perşembe 16:55
Oje lekesi nasıl çıkarılır? Giysilerden ve eşyalardan oje lekesi çıkarma yöntemleri
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Kadınların sıkça karşılaştığı durumlardan biri olan giysilerine bulaşan oje lekeleri günlük sıkıntıların başında gelebiliyor. Bu oje lekelerinin giysi veya halının üzerinden çıkarmanın pek çok yöntemi bulunuyor.

İşte oje lekelerini çıkarma yöntemleri şöyle;

Oje bulaşan giysinin kumaş türüne göre farklı yöntemler bulunmaktadır. Fakat her yöntem benzer oranda etkili ve ojeyi giysiye bir zarar vermeden çıkarır. Lekeyi çıkartmaya başlamadan önce giysi üzerinde bulunan bakım etiketini kontrol ederek kullanılacak malzemeleri belirlemek gerekir.

Kullanılacak malzemeler

-Kaşık

-Bez veya ped

-Aseton oje çıkarıcı

Yıkanabilir giysilerden nasıl oje lekeleri çıkarttırılır?

Yıkanabilen giysilerden oje lekelerini çıkarmak, sadece kuru temizlemelere göre daha kolaydır ve evde basitçe uygulanabilir. Güzel sonuçlar almak için şu yöntemleri denebilirsiniz.

- Fazla ojeyi kaşıkla alın

- Kumaşın küçük bir parçası üzerinde aseton oje çıkarıcı kullanabilirsiniz

Sonrasında asetonlu oje çıkarıcıyı alıp ve giysinin renginin bozulmadığından emin olmak için giysinin görülmeyecek bir noktasında test edebilirsiniz.

- Bir bezi asetonla ıslatarak lekeli kısma sürebilirsiniz

Asetonla ıslattığınız bir bez ya da ped yardımı ile lekeli bölgeye sürün. Giysiye zarar vermeden yavaşça lekenin olduğu bölgeye uygulayın.

- Leke tam olarak çıkmazsa temiz bir bezle tekrarlayın

Leke tam olarak çıkmazsa, yeni bir bez ya da ped kullanmayı deneyerek işlemi tekrar edin.

- Kurumaya bırakın

İşlemleri tamamlanması sonrasında giysiyi kurumaya bırakın.

Tüm bu yöntemlerde oje lekesini çıkarmada başarılı olmadıysa, kuru temizleyiciden yardım alabilirsiniz.

Hassas giysilere bulaşan oje lekeleri nasıl çıkarılır?

Bazı kumaşlar diğerlerine göre daha hassas ve çamaşır makinesinde yıkanmaz. Bu sebeple, oje lekelerini giysiden çıkarırken zarar vermemek adına giysinin üzerindeki bakım etiketini her zaman kontrol edin.

– İpek

– Yün

– Asetat

Aşağıda bulunan yöntemler, hassas kumaşlara zarar vermeden oje lekelerini giysiden çıkarmanın son derece iyi sonuçların alındığı yöntemlerdir. Son yöntemde olduğu gibi, temizleme solüsyonunuzu önce giysinin küçük ve görünmeyen bir noktasında test edin.

- Öncelikle fazla ojeyi kumaşın üzerinden alın

Öncelikle katı parçaları ya da pulları kazıyarak fazla ojeyi çıkarın. Kumaşa zarar vermemek adına çay kaşığı gibi bir alet kullanabilirsiniz.

- Bir ölçü hindistancevizi yağını sekiz ölçü kuru temizleme solventi ile karıştırın ve lekeli bölgeye uygulayın.

- 2-3 dakika bırakın

- Oje lekesini emmek için bir ped kullanın

Sonrasında ojenin emilebilmesi için bölgeyi bir ped ya da bezle silin.

- Leke çıkana kadar kurutun

Leke çıkana kadar kurutmayı sürdürün.

Oje lekelerinin çıkması oldukça zor ve zahmetli, birçok deneme ile kumaşa zarar vermemek adına bir kuru temizleme servisinden yardım isteyebilirsiniz.


Son Güncelleme: 15.07.2021 16:55
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