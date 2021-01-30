Oğullarını askeri birliğe teslim eden aile dönüş yolunda kaza yaptı! 3 ölü

Bir ailenin yok olduğu feci trafik kazası Samsun İstanbul karayolunda meydana geldi.

İstanbul'da yaşayan ve aslen Tokat'lı olan Çelik ailesi 24 yaşındaki oğulları Mursel Çelik'i vatani görevini yapması için Samsun'daki birliğine teslim etti.

47 yaşındaki baba Mustafa Çelik, 41 yaşındaki Gülbahar Çelik ve 22 yaşındaki Gürsel Çelik İstanbula dönüş için yola çıktılar. Sürücü Mustafa Çelik'in kullandığı araç karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıktı ve yol kenarında ki su kanalına girerek metrelerce savruldu.

BİR AİLE YOK OLDU, 3 KİŞİ CAN VERDİ

Feci trafik kazasında baba Mustafa Çelik, anne Gülbahar Çelik ve diğer oğulları Gürsel Çelik ağır yaralandı.Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Yaralı aile fertleri yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, baba ve oğlu devlet hastanesinde, anne ise tüm çabalara rağmen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatlarını kaybetti.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.